Biden elsétált a kényes kérdés elől

Joe Biden demokrata elnökjelölt továbbra sem kommentálja a New York Post cikkét, amely nyilvánosságra hozta fiának, Hunter Bidennek leveleit az ukrajnai Burisma-kapcsolatokról.

A demokrata politikus Észak-Karolinában folytatta kampányát vasárnap. Egy újságíró arról kérdezte, hogy mit szól ahhoz, hogy az FBI tavaly lefoglalta fiának laptopját, de választ nem kapott, mert Biden már a kérdést sem hallgatta meg – írta a Breitbart.

Az erről készült videót a Trump kampánycsapat osztotta meg a közösségi médiában.

A New York Post által közölt e-mailekből az tűnik ki, hogy Hunter Biden már egy évvel korábban bemutatta apját - aki akkor Barack Obama kormányzatának alelnöke volt - a Burisma ukrán energetikai cég legfőbb vezetőinek, hogy Joe Biden alelnökként nyomást gyakorolt volna ukrán kormányzati tisztségviselőkre annak érdekében, hogy rúgják ki a Burisma esetleges korrupciós ügyeit vizsgáló főügyészt.

Hunter Biden 2014-től havi 50 ezer dolláros javadalmazást kapott a Burisma igazgatótanácsának egyik tagjaként, bár korábban semmilyen cégvezetési tapasztalata nem volt.

WATCH: Joe Biden refuses to answer a question about the FBI seizing his son Hunter's laptop last year.

The laptop contained emails about the Biden family receiving money from China and other foreign sources. https://t.co/EoGvdS7eUt pic.twitter.com/VCtocB3Br8

— Trump War Room - Text TRUMP to 88022 (@TrumpWarRoom) October 18, 2020