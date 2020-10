Orosz állampolgár a történelemtanárt lefejező férfi

Kilenc embert, köztük egy kiskorút vettek őrizetbe szombatra virradóra a párizsi merénylő környezetéből és családjából. Egy fiatal férfi péntek este lefejezett egy 47 éves középiskolai történelemtanárt a saját iskolája előtt.

A támadót a kiérkező rendőrök agyonlőtték, miután őket is késsel fenyegette. Utána derült ki, hogy nem sokkal korábban gyilkolta meg brutális kegyetlenséggel a tanárt, aki a szólásszabadságról tartott óráin a Charlie Hebdo című lap Mohamed-karikatúráit is megmutatta diákjainak. Emiatt az iskola már számos fenyegetést kapott, és egyik tanuló fel is jelentette a tanárt.

Szemtanúk beszámolói szerint a gyilkos a támadás előtt azt kiáltotta, Allah akbar, vagyis Allah a leghatalmasabb.

Feltehetően egy 18 éves csecsen férfi volt az elkövető, aki Moszkvában született. Az ő személyes iratait találták meg a rendőrök a lefejezett tanár holteste mellett – mondta Venczel Katalin a közmédia tudósítója az M1 Híradójában.

A címlapfotó illusztráció.