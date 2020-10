Hosszú távon kell számolnia a migrációval Európának

Az Egyesült Államok, amely korábban igyekezett stabilizálni a közel-keleti és az afrikai térségeket, napjainkban kevésbé vesz részt az ott zajló konfliktusok megoldásában. E két területen – amelyek a migráció szempontjából meghatározóak Európa szempontjából – az Egyesült Államok elsősorban helyi szövetségesekre kívánja bízni a helyzet rendezését, de ez nem tesz jót a biztonsági környezetnek – jelentette ki Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai és Védelmi Kutatóintézetének igazgatója.

Az Egyesült Államok szerepét új hatalmak – Oroszország, Kína és India – próbálják átvenni a Közel-Keleten, igyekeznek kialakítani a saját érdekszférájukat, ugyanakkor az Európai Unióban ezt a szándékot a szakértő egyelőre nem látja.

– fogalmazott Tálas Péter.

Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet kutatási igazgatója úgy vélte, Afrika kiemelten fontos a migráció szempontjából, hiszen ott már 2014-ben elkezdődött egy nagyarányú kivándorlás, egy év alatt 150 ezren érkeztek a dél-olaszországi partokhoz. Az olaszok innentől számítják a migrációs válság kezdetét.

– mondta. Pozitív folyamatként látják, hiszen kiáramlik a fiatal munkaerő, amely képzettséget szerezhet Európában, majd később talán erősítheti a hazai gazdaságot. Felhívta a figyelmet arra, hogy amikor európai politikai vezetők vagy NGO-k fordulnak az afrikai országokhoz, akkor lehetőséget látnak újabb források bevonására.

Jelentős fejlesztési források áramlanak a fekete kontinensre Európából, de gyakran másként indult projekteket címkéznek át, ennél fogva az ilyen támogatások hasznossága erősen megkérdőjelezhető.

Hangsúlyozta, hogy

Afrika lakosságának nagyjából 3 százaléka dönt az elvándorlás mellett, ez megfelel a Közel-keletre jellemző értéknek. De nagy a szakadék azok között, akik útnak indulnak.

A fekete kontinens lakossága jelenleg 1,4 milliárd fő, és óriási népességrobbanás zajlik, a 2015-ös 2,3 százalékról mostanra 3,5 százalékra nőtt ez a ráta. Afrika lakossága 2050-re elérheti a 2 milliárd főt, ez a migrációban is érezhető növekedést fog jelenteni – mondta Marsai Viktor.

A koronavírusnak nem annyira a közegészségügyi, hanem a gazdasági hatása lesz meghatározó, mert éppen a szegényebb országokat fogja érinteni, ahonnan sokan jönnek el – tette hozzá Tálas Péter. A kutató szerint az úgynevezett „push faktorok” között számos olyan van, amelyik azt vetíti előre, hogy az EU-nak és a tagállamoknak hosszú távú migrációval kell számolniuk.

Szalai Máté, a Külügyi és Külgazdasági Intézet (KKI) vezető kutatója szerint

az elmúlt öt évben nem láthattunk rendszerszintű változást a regionális rend alapköveiben. Mindezt a globális és a regionális befolyásolók szerepének változásán lehet lemérni, valamint azon, hogyan csapódik le mindez az államok stabilitásában. Oroszország 2015 óta kiemelt szerepet tölt be a Közel-Keleten, de ez az Egyesült Államok szereplét nem igazán befolyásolja. A vetélkedés működik Szíriában vagy Irakban, ugyanakkor megfigyelhető a kooperáció is a nagyhatalmak között.

„Regionális szinten az úgynevezett kompetitív heteropolaritás jellemző” – mondta a szakértő. Ez azt jelenti, hogy Törökország, Irán vagy Izrael nem alakít ki maga körül blokkokat, törésvonalakat. Mindegyik országnak vannak önálló érdekei, amelyek megosztják a regionális hatalmi viszonyokat. Hozzáétette, hogy ez alatt érthetjük a nem állami szereplőket (NGO-kat) is, amelyek egyre jelentősebb szerepet játszanak. Példaként említette, hogy Szíriában sikerült legyőzni az Iszlám Államot, de a kalifátus megmaradt.

Az új menekülthullámról Szalai Máté elmondta:

Az elemző szerint tendencia, hogy a menekültek jelenléte átpolitizálódott, ami kihat az európai biztonsági környezetre is. A migrációs nyomás ma nem rosszabb, mint 2015-ben volt – ez részben a koronavírusnak, részben a Törökország–EU-megállapodásnak köszönhető, továbbá annak, hogy a török kormány arra ösztönzi a bevándorlókat, hogy vállaljanak munkát az országban.

