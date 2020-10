A szenátus előtt felelhet a Twitter és a Facebook a választás befolyásolásáért

Csütörtökön, Amy Coney Barrett főbírójelölt meghallgatásának egyik szünetében tartott sajtótájékoztatót a bizottság republikánus elnöke, Lindsey Graham, Ted Cruz texasi szenátor és Josh Hawley, Missouri szenátora. Elmondták: a bizottság keddi ülésén a republikánus többség kezdeményezni fogja, hogy a bizottság beidézze október 23-ra a Twitter és a Facebook vezetőjét, hogy számot adjanak arról, miért tiltották le a New York Post cikkeit.

Az első cikk olyan e-maileket közölt, amelyek szerint Joe Bidennel az ukrán Burisma energetikai cég vezetői jóval azelőtt kapcsolatba léptek, mint amit maga a politikus bevallott. A cég vezetői az akkor még alelnök Biden fián, a Burisma igazgatótanácsában ülő Hunter Bidenen keresztül próbálták elérni, hogy rúgassa ki azt az ukrán főügyészt, aki vizsgálatot indított a Burisma ellen. Csütörtök reggel a New York Post újabb cikket jelentetett meg, amelyben Hunter Biden és egy kínai energetikai cég közötti, gyanús korrupciós ügylet megvalósulására utaltak. Az érintett cikkeket egyik közösségi médiaplatform sem engedte megosztani a felületén szerdán, illetve csütörtökön.

Ted Cruz úgy fogalmazott:

A szenátor hozzátette: sosem volt ezelőtt példa arra, hogy egy vezető lapot aktívan cenzúráztak volna olyan cikkek miatt, amelyekben valamelyik elnökjelölttel szembeni komoly korrupciós vádakat fogalmaztak meg. Véleménye szerint ez beavatkozás a választás folyamatába.

Sen. @tedcruz : "Twitter is actively blocking, right now this instant, stories from the New York Post...on Tuesday, the Judiciary Committee, the full committee, will be voting on subpoenas to subpoena @Jack Dorsey to come before our committee." pic.twitter.com/lfpEcH8xeQ

Ted Cruz elmondta: kedden beidézik a pénteki napra Jack Dorsey-t és Mark Zuckerberget, hogy elmondják az igazságügyi bizottság előtt, miért éltek vissza a céges erejükkel, hogy elhallgattassák a sajtót, és elfedjék a korrupciós vádakat. A szenátor hozzátette: nem feladatuk eldönteni, hogy a New York Post igazat állított-e a nyilvánosságra hozott sztorijában, erre Joe Bidennek kell felelnie.

A bizottság elnöke, Lindsey Graham elmondta: a 2016-os választások idején a Donald Trumppal szemben megfogalmazott orosz összejátszással kapcsolatos vádakat (az ún. Steele-dossziét) nem blokkolta senki sem a választások idején. Hozzátette:

Josh Hawley a sajtótájékoztató végén elmondta: a terrorizmusellenes albizottság levelet írt Jack Dorsey-nak és Mark Zuckerbergnek, hogy adjanak választ arra, miért próbálják meg befolyásolni a választásokat.

Csütörtökön késő este a Twitter egyik jogi ügyekért felelős vezetője, Vijaya Gadde a közösségi oldalon közzétett bejegyzésében jelezte: azonnali hatállyal változtatnak a Twitter tartalommoderálási elvein.

Over the last 24 hours, we’ve received significant feedback (from critical to supportive) about how we enforced our Hacked Materials Policy yesterday. After reflecting on this feedback, we have decided to make changes to the policy and how we enforce it.

— Vijaya Gadde (@vijaya) October 16, 2020