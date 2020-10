Trump legkisebb fia is elkapta a koronavírust

A reminder of some practical ways to keep our families safe and healthy. pic.twitter.com/vLWGMLgXFD

A first lady azt is közölte: Barron már jól van, az újabb vírustesztje már negatív. Melania Trump azt követően szólt a kisfiáról, hogy az iowai kampánykörútra induló Donald Trumpot a fiáról kérdezték az újságírók.

„Mindenkit arra bíztatok, hogy továbbra is a lehető legegészségesebb életet élje” – írta a mikroblogban a first lady. Kiegyensúlyozott táplálkozást, friss levegőt és vitaminokat javasolt, mert szerinte mindez hozzájárul a jó egészség megőrzéséhez.

Bejegyzésében Melania Trump fontosnak tartotta az együttérzést és az alázatos, szerény viselkedést. Mint fogalmazott: betegsége idején sokat gondolt a vírusfertőzéssel szenvedő amerikaiak százezreire.

To all who have reached out - thank you. Here is my personal experience with COVID-19 :https://t.co/XUysq0KVaY

— Melania Trump (@FLOTUS) October 14, 2020