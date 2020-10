Mélyen hallgat a Biden-csapat

Megosztás Tweet



Az amerikai sajtó először két hónapja írt arról, hogy az Antifa.com internetes oldal automatikusan átirányítja látogatóit Joe Biden demokrata elnökjelölt adománygyűjtő weboldalára. Azóta sem történt változás, és érdekes a Biden kampánycsapat kommunikációja is, vagyis annak hiánya ebben az ügyben.

Joe Biden hivatalos adománygyűjtő oldalára jutunk, ha beütjük a böngészőbe az Antifa.com-ot

Már augusztusban fény derült arra az érdekes kapcsolódásra, hogyha valaki a baloldali, rendszerellenes radikális csoportokhoz köthető Antifa-mozgalom internetes címét megnyitotta, Joe Biden elnökjelölt kampányoldalán találta magát.

A fősodratú média Joe Bidennel szembeni támadásról beszélt. Véleményük szerint az akció mögött a jelenlegi elnök, Donald Trump szimpatizánsai állhatnak, akik így próbálják lejáratni demokrata kihívóját.

Egy domain nevet bárki megszerezhet, és azt egy tetszőleges URL-címre átirányíthajat a másik fél beleegyezése nélkül. Számítógépes szakemberekre hivatkozva azt írták, hogy ez semmivel nem nehezebb, mint egy telefonszám vagy elektronikus levelezési cím átirányítása.

Kampánytéma lett

A radikális baloldali csoportokat képviselő Antifa-mozgalom az elnökválasztási kampányban is kiemelt téma. A demokraták elnökjelöltje, Joe Biden az eddig egyetlen elnökjelölti vitában bagatellizálta a kérdést, és még az Antifa létezését is megkérdőjelezte.

Véleménye szerint ugyanis nem egy szervezetről, hanem egy ideológiáról van szó. Donald Trump határozottan elutasította ezt az álláspontot.

Véleménye szerint egy baloldali terrorszervezetről van szó. Május végén az elnök Twitter-üzenetében arról írt, az Antifa-mozgalom terrorszervezetként lesz nyilvántartva, de ehhez a jogszabályok módosítására van szükség.

Hallgatásba burkolóztak

Az Antifa.com és Joe Biden kampányoldalának „összekapcsolódása” önmagában nem bizonyíték a demokrata elnökjelölt és a radikális baloldali csoportok közötti közvetlen kapcsolatra.

Több mértékadó internetes oldal, így a hírek valóságtartalmát ellenőrizni hivatott Politifact.com is arról számolt be, hogy a témában megkeresték Biden kampánycsapatát, ám válasz nem érkezett. A Verify.com YouTube oldalán foglalta össze az esetet, és ők is hiába várták a demokraták reakcióját.

Az is kérdés, hogy mennyien és mekkora értékben támogatták Joe Biden kampányát az Antifa.com oldalon keresztül az elmúlt két hónapban.