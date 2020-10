Karanténba vonult Von der Leyen, azonnal elhagyta az EU-csúcsot

„Arról tájékoztattak, hogy az irodámban dolgozó egyik munkatársam koronavírus-tesztje ma reggel pozitív lett” –írta von der Leyen.

Azt közölte, saját vírusteszteltje negatív eredményt mutatott, azonban elővigyázatosságból azonnal elhagyta az Európai Tanácsot épületét, és önkéntes karanténba vonult.

Von der Leyen legutóbb a múlt hét elején vonult huszonnégy órás karanténba, miután koronavírus-fertőzöttet találtak a közvetlen környezetében. Akkor azt közölte, egy előző heti megbeszélésen került kapcsoltba a fertőzött személlyel.

I have just been informed that a member of my front office has tested positive to COVID-19 this morning. I myself have tested negative.

However as a precaution I am immediately leaving the European Council to go into self-isolation.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 15, 2020