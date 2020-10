Új egyezmény születhet a nukleáris fegyverkezés korlátozásáról

Megosztás Tweet



Elvi megállapodás van Moszkva és Washington közt az Új Start-egyezmény meghosszabbításáról – jelentette ki Marshall Billingslea amerikai elnöki leszerelési különmegbízott kedden Washingtonban.

„Valójában szeretnénk meghosszabbítani az Új START egyezmény érvényességét egy bizonyos időre, feltéve, ha cserében ők (az oroszok) elfogadják nukleáris fegyverarzenáljuk korlátozását, azaz befagyasztását” – fogalmazott a konzervatív Heritage Alapítvány interneten bonyolított konferenciáján Billingslea.

Az amerikai főtárgyaló kifejtette: úgy gondoljuk, hogy kormányzataink legfelsőbb szintjén elvi megállapodás van erről.

Billingslea a múlt héten lerövidítette ázsiai körútját annak érdekében, hogy a finn fővárosban, Helsinkiben tárgyalhasson Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettessel, az Új START-tárgyalásokban illetékes főtárgyalóval. Kedden úgy fogalmazott:

Helsinkiben az volt a benyomása, hogy Oroszország készen áll a kompromisszumokra.

Leszögezte: Washington várja Moszkva válaszát.

„Mi készen állunk a megállapodás megkötésére, akár már holnap is” – hangoztatta Marshall Billingslea. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a

megállapodásnak formailag is olyannak kell majd lennie, amely lehetővé teszi Kína későbbi csatlakozását a további nukleáris fegyverzetkorlátozási tárgyalásokhoz.

Ezt az amerikai fél kívánatosnak tartja.

Billingslea fontosnak mondta azt is, hogy Washington és Moszkva megállapodjon a fegyverzetkorlátozás ellenőrzési mechanizmusában is. Az ellenőrzést kölcsönösnek mondta, azaz az Egyesült Államok is kész elfogadni Oroszország erre vonatkozó lépéseit. De hozzáfűzte: „ha van valami, amit biztonsággal tudunk az oroszokról, az az, hogy ők sértették meg ezt a megállapodást, méghozzá többször is”.

Az Új Start – vagy más néven START-III – egyezményt az Egyesült Államok és Oroszország 2010-ben írta alá, és érvénye 2021 februárjában lejár.

A két ország a megállapodásban azt vállalta, hogy nem telepít 700-nál több nukleáris töltetet célba juttatni képes rakétát és bombázót, 1550-nél több robbanótöltetet és nem állít hadrendbe 800-nál több indítóállást sem.

Az egyezmény meghosszabbításáról folyó tárgyalásokon Washington közölte: a fegyverzetkorlátozásba bevonná Kínát. Moszkva azt jelezte: a tárgyalásokhoz álláspontja szerint csatlakoznia kellene az Egyesült Királyságnak és Franciaországnak is. Az amerikaiak egyik feltétele az egyezmény meghosszabbításához az, hogy a tárgyalások témái közé vegyék fel a megállapodás kereteiben még nem szereplő, más területeken folyó orosz nukleáris fegyverkezést is.

A címlapfotó illusztráció.