Koronavírus: az egész világ kiemelten figyeli, hogy mit lép az olasz kormány

Megosztás Tweet



Olaszországban is „bedurvult” a koronavírus-járvány második hulláma. Napról napra egyre több a fertőzött, sőt, az ország középső és déli részén kezdenek megtelni a kórházak. A tavaszi tragédiák miatt az egész világ kiemelten figyeli, hogy mit lép az olasz kormány. Egyelőre nem állítják le a gazdaságot, de azt kérik, hogy mindenhol mindenki viseljen maszkot, akár otthon, a legszűkebb családi körben is – hangzott el az M1 Híradójában.

Az olasz kormány a járvány egyre gyorsabb terjedése miatt rendelte el a szabadtéren is kötelező maszkviselést a hat évnél idősebbek számára. A 30 napig érvényes intézkedés mindenkire vonatkozik.

A római kormány újabb szigorításokat fogadott el, Giuseppe Conte miniszterelnök hétfőn éjszaka írta alá az új intézkedéscsomagot a járvány ismételt erősödésének megfékezésére. Ennek leglényegesebb pontja, hogy

a vendéglátóhelyek közül az éttermeknek éjfélkor, a bároknak és lokáloknak este kilenckor kell bezárniuk.

Az újabb korlátozásokat aggodalommal figyelik a vendéglátóhelyek tulajdonosai. Bár a maszkviselést egyöntetűen támogatják, úgy vélik, hogy a szórakozóhelyek biztonságosak. Az éttermek vezetői szerint a mostani döntés kétségessé teszi a működésüket.

A járványhelyzet romlásával a szórakoztatóipar más intézményei is nehéz helyzetbe kerültek,

a látogatók biztonságának hangsúlyozásával igyekeznek nézőiket megtartani a mozik is.

A kabinet a járvány kezdete óta most először arra kérte az olaszokat, hogy otthonukban is viselkedjenek felelősségteljesen. Ha más háztartásban élő rokonokat, ismerősöket fogadnak, akkor lakáson belül is vegyenek fel maszkot, és hatnál többen ne legyenek együtt.

Az új korlátozások szerint az esküvőkön legfeljebb harmincan, a stadionokban legfeljebb ezren lehetnek jelen.

(Fotó: EPA)

Az újabb szigorításokról azt követően döntött a kormány, hogy egy hét alatt megduplázódott az új fertőzöttek száma az országban.

A tavaszi hullámmal ellentétben ráadásul most nem csak északon, hanem az egész országban terjed a koronavírus.

A legnagyobb római járványkórházból szállodákba helyezték át a lélegeztetést nem igénylő betegeket, és több száz kevésbé súlyos állapotú beteget házi karanténba küldtek.

Az olasz kormány mindent megtesz, hogy ne kelljen a tavaszi hullámhoz hasonló módon leállítani a gazdaságot. Ebben a kabinet segítségére lehet az az új koronavírusteszt, amelyet az egyik olasz egyetemen fejlesztenek. A kutatók szerint a módszer segítségével néhány perc alatt kimutatható a vírus jelenléte a nyálból, és jelentősen felgyorsul a szűrés és a kontaktkutatás.

A címlapfotó illusztráció.