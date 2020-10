Kereszttűz vár Trump jelöltjére a szenátusban

Megosztás Tweet



Feszült és túlfűtött bizottsági meghallgatásra lehet számítani Amy Coney Barrett főbírójelölt ma kezdődő szenátusi meghallgatásán. A republikánusok az új főbíróval hosszú évekre bebetonozhatják többségüket a Legfelsőbb bíróságon.

Az Egyesült Államok szenátusának jogi bizottsága ma kezdi meg azt a háromnapos ülését, amelyen meghallgatják Donald Trump főbírójelöltjét, Amy Coney Barrettet. A meghallgatás várhatóan speciális körülmények között, így például videokonferenciás eszközökön keresztül zajlik majd, mert több szenátor is koronavírusos, illetve önkéntes karanténba vonult. A jelölt elfogadtatására még az elnökválasztás (és az ugyanaznap lezajló, 35 szenátusi helyről döntő választások) előtt sor kerülhet, így valóban történelmi lehetősége nyílik a Republikánus Pártnak arra, hogy sosem látott többséggel olyan fontos kérdésekben adjon konzervatív fordulatot az Egyesült Államok életének, mint az abortusz, a fegyvertartás, vagy éppen az egészségbiztosítás.

Patrick Leahy, vermonit demokrata szenátor videokonferenciás bejelentkezéssel vett részt a szenátus jogi bizottságának ülésén 2020. szeptember 30-án. (Forrás: EPA/Stefani Reynolds)

Ha a szenátus elfogadja Trump mindössze 48 esztendős jelöltjét a Ruth Bader Ginsburg halála után megüresedett főbírói helyre, 6:3-as aránnyal erős többségbe kerülhetnek a republikánus elnökök által jelölt főbírók a kilenctagú testületben. A főbírói megbízatás élethosszig tart, csak lemondással, visszavonulással, visszahívással lehet a testületből kikerülni, valamint ha valaki meghal. Ezért is határozza meg még egy elnöki ciklusnál is jóval hosszabb időre az amerikaiak életét az, hogy milyen nézeteket és elveket követő bírák alkotják az alkotmánybírósági jogkörökkel rendelkező testületet.

A jogi bizottság programja szerint hétfőn a két indianai republikánus szenátor, Todd Young és Michael Braun mutatja be a bizottságnak az elnök jelöltjét, majd Patricia O’Hara, a Notre Dame Egyetem jogi professzor emeritája méltatja egykori diákját, Amy Coney Barrettet. Ezt követően maga a jelölt mondhatja el nyitóbeszédét, amelynek írott verziója egy nappal a meghallgatást előtt nyilvánosságra került (a Washington Post által is publikált nyilatkozat itt olvasható).

A jelölt előzetes nyilatkozatában köszönetet mond az őt jelölőknek, a családjának, így szüleinek, férjének és hét gyermekének, valamint tanárainak is. Hivatkozik a 2016-ban, ugyancsak az elnökválasztás évében elhunyt konzervatív ikonra, Antonin Scaliára is, akinek hivatalában is dolgozott. Úgy fogalmaz: Scalia mellett tanulta meg, hogy

a bírónak úgy kell alkalmaznia a jogot, ahogyan az le van írva, nem pedig úgy, ahogyan szeretné, hogy le legyen írva.

Ez egy erős üzenet az aktivista bíráskodásról és jogértelmezésről ismert liberálisok felé, amely minden bizonnyal témáját képezi majd a meghallgatásnak is.

Amy Coney Barrett azt írja nyilatkozatában: minden döntést a vesztes fél oldaláról is alaposan megvizsgál. Mindig azt kérdezi magától, hogyan vélekedne a döntésről, ha a vesztes fél valamelyik gyermeke lenne, még akkor is kellően megokoltnak és alátámasztottnak tartaná-e az eredményt, ha az nem lenne kedvére? Ezt az alapelvet támasztotta magával szemben eddigi pályafutása során és ezután is eszerint fog bíróként dolgozni – teszi hozzá.

Bár a bizottság republikánus többségű, de korántsem számíthat barátságos légkörre Amy Coney Barrett. A jogi bizottság demokrata tagja például Kamala Harris alelnökjelölt kaliforniai szenátorként, Cory Booker, New Jersey-i szenátor, a Black Lives Matter-mozgalom egyik leghangosabb szószólója, és a bizottság korelnöke, Diane Feinstein ugyancsak Kaliforniából. Mindhárman élen jártak egyébként Trump egyik korábbi főbíró-jelöltje, Brett Kavanaugh bizottság előtti megizzasztásában és nemi erőszakkal való megvádolásában is.

Diane Feinstein, kaliforniai szenátor, a szenátus jogi bizottságának rangidős demokrata tagja a bizottság 2020. szeptember 30-i ülésén. (Forrás: EPA/Stefani Reynolds)

Várhatóan az alelnökjelölt az eddigi jelölti vitákban elhangzottakhoz hasonlóan már a jelölés jogosságát is meg fogja kérdőjelezni és olyan témák mentén tematizálja majd a meghallgatást, mint például az egészségbiztosítás kérdése, ami a koronavírus-járvány idején amúgy is forró témának számít.

Az ún. Affordable Care Act, vagy ismertebb nevén az Obamacare, amely 2010 óta több tízmillió szegényebb amerikainak juttat ingyenes alapszintű egészségügyi szolgáltatást, már az elnökjelölti vitán is szóba került, mint az egyik első olyan demokrata vívmány, amit a konzervatív összetételű testület várhatóan megszüntetne.

Amy Coney Barrett, Trump elnök főbírójelöltje és Todd Young, Indiana republikánus szenátora találkozik a szenátusban 2020. szeptember 30-án. (Forrás: EPA/Rod Lamkey)

Erre már több alkalommal is volt kísérlet, de a törvény hatályon kívül helyezésének Legfelsőbb bíróság előtti története 2012-ben kezdődött, ám a testület végül meghagyta eredeti formájában az Obamacare-t, mivel a republikánus John Roberts, a főbírók vezetője a négy demokrata taggal együtt szavazott. Maga Amy Coney Barrett a Legfelsőbb bíróságnak többek között ezt a döntését kritizálta egy 2017-es tanulmányában, ami várhatóan témája lesz a mostani meghallgatásnak is.

Ugyanígy szóba kerülhet az is, hogyan vélekedik Amy Coney Barrett a Roe kontra Wade-ügyről, vagyis az abortusz lehetőségéről. A főbíró-jelölt a jogi bizottság előzetes, írásbeli kérdéseire felelve múlt héten megküldött egyik válaszában jelzi, hogy 1994-ben a Notre Dame Egyetem oktatójaként egy olyan életpárti társadalmi hirdetést támogatott aláíróként, amely állítása szerint a Roe kontra Wade-ügy első negyven évében 55 millió meg nem született gyermeket öltek meg abortusz révén.