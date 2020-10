Legalább 17 áldozata van egy tehervonat és egy busz ütközésének Thaiföldön

At least 17 killed and dozens injured after train smashes into bus in Thailand https://t.co/9g1LbSnjtb pic.twitter.com/7rkffrlFnJ

A baleset a Bangkoktól mintegy 80 kilométerre keletre található Csacsoengszao városánál történt.

Krisszana Pattanacsaren rendőrségi szóvivő újságíróknak azt mondta, hogy a szakadó esőben a busz, több mint 60 emberrel a fedélzetén vasúti sínekre hajtott, ahol egy vonattal ütközött.

Az utasok egy csacsoengszaói buddhista kolostorba tartottak.

At least 17 passengers are killed and more than a dozen injured when a bus collides with a train in Thailand, officials say https://t.co/CDE7jX4qdM pic.twitter.com/Oz57D8EwqC

— AFP news agency (@AFP) October 11, 2020