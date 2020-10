Gyerek halottjai is vannak az örmény tűzszüneti rakétatámadásnak – FOTÓK

A tárca szerint az örmény erők támadása az ország második legnagyobb városának egyik lakóövezetét érte, az áldozatok között gyerekek is vannak.

Az örmény irányítás alatt álló, vitatott hovatartozású Hegyi-Karabah védelmi minisztériuma cáfolta az állítást, és azzal vádolta az azeri erőket, hogy támadást intéztek Sztepanakert, Hadrut, Martuni és más karabahi területek ellen,

URGENT! New nightly missile attack by #Armenia/n forces on residential area of #Ganja, second largest city of #Azerbaijan. 7 dead 33 wounded, including kids reported. #StopArmenianAgression #StopArmenianOccupation #KarabakhIsAzerbaijan pic.twitter.com/1lAMTJm9Tp

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 11, 2020