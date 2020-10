Vízben úszik Louisiana – idén már a tizedik hurrikán sújtja az Egyesült Államokat

Hurricane #Delta eye wall from Lake Arthur @RadarOmega_WX go pic.twitter.com/xDRNHniTY6

A hurrikán ereje ugyan csökkent, de így is óránként 150–160 kilométeres széllökésekkel és heves esőzésekkel ért partot a Louisiana délnyugati vidékén fekvő Creole városánál. Az Országos Hurrikán Központ (NHC) már előzetesen felhívta az ott lakók figyelmét, hogy életveszélyes szélvihar és áradások várhatóak.

A partmenti vidékeken a kormányzati hivatalok és iskolák már péntek reggel bezártak, egyes településekről kiköltöztették az embereket. John Bel Edwards, Louisiana kormányzója bejelentette, hogy a Nemzeti Gárda 2400 tagját mozgósította a segítségnyújtáshoz. A Delta, miután elérte a partot, egyes erősségű hurrikánná „szelídült”. Péntek este Louisianában és a szomszédos Texasban több mint 200 ezer háztartás maradt áramszolgáltatás nélkül.

Video of the #Delta eyewall hitting Lake Charles, Louisiana pic.twitter.com/6LiO96ykgS

Louisiana egy részén az augusztusban lecsapó, négyes erősségű Laura hurrikán már komoly károkat okozott, nyomai még sok helyen láthatók. Egyes kisvárosokban és negyedekben még mindig nem sikerült eltakarítani a romokat, és több mint hatezer ember továbbra is fedél nélkül van, többségük szállodában vagy menhelyen él.

A Mexikó felől érkező Delta hurrikán az Egyesült Államok belseje felé, Északkelet-Louisianán át Mississippi államba és a Tennessee völgye felé tart. Több térségben tornádóriadó is érvényben van.

Lake Charles LA, the same city completely devastated by Major Hurricane #Laura, is being slammed by Category 2 Hurricane #Delta. pic.twitter.com/ml4SOCono2

