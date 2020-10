Igazi hősök rendkívüli hőstetteit díjazta a brit uralkodó

Megosztás Tweet



A nagy-britanniai koronavírus-járvány elleni küzdelem hősei szerepelnek jelentős számban a brit uralkodó születésnapja alkalmából összeállított, ezúttal rendhagyó módon több hónappal elhalasztott kitüntetési listán.

Az uralkodói kitüntetéseket évente kétszer ítélik oda, először II. Erzsébet királynő júniusi „hivatalos” születésnapján, majd újév előestéjén.

Boris Johnson miniszterelnök azonban május 20-án a londoni alsóházban bejelentette, hogy az uralkodó egyetértésével ezúttal őszre halasztják a születésnapi kitüntetési lista összeállítását, lehetőséget teremtve arra, hogy a koronavírus-járvány megfékezésében élenjárók minél nagyobb számban részesülhessenek a magas kitüntetésekben.

A szombat hajnalban közzétett listára 1495-en kerültek fel. A kitüntetettek 72 százaléka helyi közösségében végzett munkájáért veheti át az uralkodó által adományozott címet.

Magas elismerésben részesült mások mellett Marcus Rashford, az angol labdarúgó-válogatott és a Manchester United 22 éves csatára,

aki a rászoruló gyermekek megsegítéséért indított kampányával érdemelte ki a kitüntetést.

A brit kormány a koronavírus-járvány miatt elrendelt tavaszi iskolabezárások idején ingyen étkeztetésre jogosító utalványokat juttatott a rossz anyagi helyzetük miatt rászoruló családok iskoláskorú gyermekeinek, de ezt a juttatást a gyerekek az eredeti terv alapján csak a tanév végéig kapták volna.

Rashford azonban kampányával elérte, hogy

1,3 millió, szegény családban élő angliai diák a nyári szünet idején is részesülhetett ingyen étkeztetésben.

Az élvonalbeli labdarúgónak a hátrányos helyzetű gyerekek érdekében kifejtett munkásságáért II. Erzsébet királynő a Brit Birodalom rendjének tagja (Member of the Order of the British Empire, MBE) címet adományozta.

A kitüntetési listán szereplők 14 százaléka a brit egészségügyben és a szociális ellátó szolgálatnál dolgozik; ez példátlanul magas arány.

Az idei uralkodói elismerések ugyancsak rendhagyó mozzanata volt, hogy a királynő Boris Johnson miniszterelnök személyes felterjesztésére soron kívül,

még a születésnapi kitüntetési lista ismertetése előtt a Sir előnév viselésére jogosító lovagi rangra emelte Tom Moore-t,

a brit hadsereg százéves veteránját, aki tavasszal csaknem 33 millió fontot gyűjtött a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) számára a koronavírus-járvány elleni küzdelem segítésére.

A „Captain Tom”, vagyis Tom százados néven világszerte ismertté vált veterán – aki a második világháború idején az ázsiai hadszíntéren szolgált és századosi rendfokozatban szerelt le – azt vállalta, hogy századik születésnapja előtt százszor körbesétálja házának jókora kertjét. Ennek fejében azt kérte, hogy aki teheti, adományokkal támogassa az NHS által a koronavírus-járvány megfékezésére kifejtett áldozatos erőfeszítést.

Az azóta ezredessé előléptetett Sir Tom kezdeti célkitűzése az volt, hogy ezer fontot gyűjtsön össze az NHS-t támogató jótékonysági alap számára, amelyen azonban végül 32,8 millió font – 13 milliárd forint –, vagyis

az eredeti célkitűzésben megjelölt ezer fontnak csaknem a 33 ezerszerese gyűlt össze.

Kiemelt kitüntetésben részesült Sir David Attenborough, az átütő sikerű természetfilm-sorozatairól is ismert világhírű brit természettudós. Sir Davidnek már 1985-ben lovagi címet adományozott az uralkodó, ám most átveheti a Lovagi Nagykeresztet is.

A színészvilág képviseletében ugyancsak lovagi rangban részesül David Suchet, aki Agatha Christie mesterdetektívje, Hercule Poirot filmbeli megszemélyesítőjeként tett szert világhírnévre.

A címlapfotó illusztráció.