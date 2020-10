Választási trükkök: Trumpot emberrablásra való felbujtással vádolják a demokraták

Whitmer kitért Trumpnak az első elnökjelölti vitán a szélsőjobboldali mozgalmakkal kapcsolatos szavaira, kiemelve, hogy az elnök a Proud Boys nevű szélsőjobboldali csoport tagjaira utalva úgy fogalmazott: „lépjenek hátra és maradjanak készenlétben”.

Whitmer szerint a szélsőségesek nem elutasításként, hanem csatába szólító felkiáltásként értékelték, amit Trump mondott.

„Amikor a vezetőink megszólalnak, a szavaiknak súlyuk van. Amikor a vezetőink találkoznak és barátkoznak hazai terroristákkal, szentesítik a viselt dolgaikat és bűnrészessé válnak. Ha szítják a gyűlöletbeszédet, akkor szintén bűnrészesek” – jelentette ki Whitmer.

Bírálta továbbá az elnököt a koronavírus-járvány kapcsán is, úgy vélekedve, hogy a járvány elmúlt hét hónapjában Trump tagadta a tudományos tényeket, figyelmen kívül hagyta a saját járványügyi szakértőit, bizalmatlanságot szított, és bátorította azokat, akik félelmet, gyűlöletet és megosztást keltenek.

Trump Twitter-üzenetben válaszolt a vádakra, s azt rótta fel Whitmernek, hogy inkább hálásnak kéne lennie, amiért a hatóságok megvédték.

...I do not tolerate ANY extreme violence. Defending ALL Americans, even those who oppose and attack me, is what I will always do as your President! Governor Whitmer—open up your state, open up your schools, and open up your churches!

