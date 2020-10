Már a választás előtt félreállítanák Trumpot a demokraták

Csütörtökön Nancy Pelosi, a Kongresszus demokrata házelnöke egy más témában tartott sajtótájékoztatón megjegyezte: pénteken bejelentik, hogyan lehetne életben léptetni az amerikai alkotmány huszonötödik kiegészítését.

.@SpeakerPelosi: "Tomorrow, by the way, tomorrow, come here tomorrow. We're going to be talking about the 25th Amendment."

Full video here: https://t.co/5q4HIglmaZ pic.twitter.com/8Jeim87yJM

— CSPAN (@cspan) October 8, 2020