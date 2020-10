Két különleges településen is új óvodát avattak

Megosztás Tweet



A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye területén magyar állami támogatással felépített első két új óvodát avatták fel pénteken. A szentjobbi és a kárásztelki óvoda avatásán részt vett Böcskei László megyéspüspök és Grezsa István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért is felelős miniszteri biztos.

A miniszteri biztos a két esemény között az MTI-nek elmondta: Szentjobbon hatvan férőhelyes három csoportos, Kárásztelkén pedig 52 férőhelyes két csoportos katolikus óvodát építettek. Mindkét létesítményt megközelítőleg 130 millió forinttal támogatta a magyar állam. Hozzátette: a nagyváradi püspökség területén kilenc helyszínen vállaltak óvodaépítést több mint egymilliárd forintos forrással.

A Bihar megyei Szentjobb község arról kapta a nevét, hogy a 11. század végétől évszázadokon át itt őrizték Szent István kézereklyéjét. Grezsa István Nagy Gáspár verssorát idézve jellemezte a települést ma is jellemző lelkületet: „Királyi kéz, vérünk vére, bennünk lüktet ezredéve!”

A politikus Kárásztelkét is különleges helynek tartotta, hiszen a reformáció idején Szilágyságban csak két település: Szilágysomlyó és Kárásztelek őrizte meg katolikus identitását. Megjegyezte: éppen ezért az identitások kérdésére épített üzenettel érkezett az ottani óvodaavatásra. Hozzátette az identitáshoz való ragaszkodást az teszi fontossá, hogy a nyugat-európai liberális szemlélet nemcsak a nemzeti identitást, hanem a vallási, családi, nemi identitást is megkérdőjelezi, és az identitások megbontását már az óvodákba is be kívánja vinni. Szerinte ennek megálljt kell parancsolni.

Grezsa István elmondta: a magyar állam által finanszírozott óvodafejlesztési program Erdélyben 464 óvodát érintett. A szám magába foglalja 88 teljesen új óvoda felépítését is. Hozzátette: a 2022 végéig tartó ötesztendős program keretében eddig 352 erdélyi óvoda újult meg, vagy épült fel.

A címlapfotó illusztráció.