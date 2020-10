Karácsonyra hazatérhetnek az amerikai katonák Afganisztánból

Az Egyesült Államok és az afganisztáni tálib lázadók között februárban létrejött megállapodás értelmében az amerikai katonáknak 2021 májusáig el kellene hagyniuk a dél-ázsiai országot.

Washington júniusban 8600-ra csökkentette afganisztáni hadereje létszámát, amelyet novemberig 4500-ra terveznek leszállítani.

„Karácsonyra haza kellene hoznunk a még Afganisztánban szolgáló, kis létszámú BÁTOR férfiainkat és nőinket” – írta az elnök a Twitteren.

We should have the small remaining number of our BRAVE Men and Women serving in Afghanistan home by Christmas!

