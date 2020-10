A járványügyi szakértők arra figyelmeztetnek, hogy szigorítsanak az országok

Európában továbbra is a sűrűn lakott nagyvárosokban terjed a leggyorsabban a koronavírus. Éppen ezért többnyire ezeken a helyeken vezetnek be újabb és újabb szigorításokat: Berlinben, Párizsban, Brüsszelben, de még lehetne sorolni. Az országok vezetői kizárják, hogy ugyanolyan kijárási korlátozásokat vezessenek be, mint tavasszal. Viszont a járványügyi szakértők több helyen ezt követelik: Ukrajnában például azért, mert katasztrofális az orvoshiány – hangzott el az M1 Híradójában.