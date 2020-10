Végleges a döntés az úzvölgyi katonatementő ügyében, Dormánfalva veszített

Megosztás Tweet



A marosvásárhelyi ítélőtábla megfellebbezhetetlenül kimondta: törvényes a csíkszentmártoni önkormányzatnak az a határozata, amellyel a község közvagyonává nyilvánította az úzvölgyi katonatemetőt és a magyar hadsereg által a második világháború idején épített egykori kaszárnyákat.

A marosvásárhelyi ítélőtábla jogerős ítéletéről Gergely András, a Hargita megyei település polgármestere számolt be Borboly Csaba megyei tanácselnök Facebook-oldalán kedden közzétett videóban – olvasható a Maszol cikkében.

Gergely András tájékoztatása szerint a marosvásárhelyi ítélőtábla megerősítette a Hargita megyei törvényszék áprilisban hozott elsőfokú határozatát. Ez azt jelenti, hogy

a Bákó megyei Dormánfalva végérvényesen elveszítette a Csíkszentmárton ellen indított perét.

Dormánfalva tavaly augusztus elején indított pert Csíkszentmárton ellen, hogy a bíróság érvénytelenítse részlegesen azt a 2007-es önkormányzati határozatot, amelyik a székelyföldi település közvagyonaként tüntette fel az úzvölgyi katonatemetőt és a közelében álló használaton kívüli kaszárnyasort. A csíkszentmártoni önkormányzati határozatot 2010-ben a 299-es kormányhatározat is megerősítette – írják.

A perben Dormánfalva önkormányzata arra hivatkozott, hogy a temető területe már 1990-ben a moldvai kisváros magánvagyonának leltárában szerepelt, és az 1997-ben elfogadott, most is érvényes általános rendezési terv is a város belterületeként jelölte meg.

A szentmártoniak viszont olyan,

az 1800-as évek végéről származó telekkönyveket mutattak be a bíróságnak, amelyek szerint a vitatott terület Csíkszentmárton község földbirtokos közösségének és Csíkcsekefalva földbirtokos közösségének a tulajdona.

A Hargita megyei törvényszék szerint nem voltak megalapozottak Dormánfalva érvei, és elutasította kérvényét, valamint 9500 lej perköltség megtérítésére kötelezte a moldvai önkormányzatot. A Bákó megyei település fellebbezett, de a marosvásárhelyi ítélőtábla is Csíkszentmárton javára döntött.

A mára elnéptelenedett Úzvölgye település, valamint a település területén fekvő katonatemető és kaszárnyasor hovatartozása, illetve a katonatemetőben tavaly létrehozott román parcella kapcsán számtalan per van folyamatban a hazai bíróságokon. Ezek egyik csoportját Csíkszentmárton, másikat Dormánfalva önkormányzata, a harmadikat pedig Bákó megye prefektusa indította – olvasható a Maszolon.

