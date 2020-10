Ötvenöt ország népviselete lesz látható Székelyudvarhelyen

Megosztás Tweet



Egy székelyudvarhelyi csapat szándékszik a világ összes országának viseleteit, valamint az ott élő kisebbségi népcsoportok népviseleteit Geofolk néven gyűjteménybe szedni. A terv nem elérhetetlen: jövő vasárnap már a több mint 1700 darabos fényképgyűjteményt tekinthetik meg az érdeklődők Székelyudvarhely főterén.

A XI. Székelyföld Napok részeként október 11-én, a Márton Áron téren nyitják meg a Geofolk elnevezésű kezdeményezés működtetői a nemzetközi fotókiállítást: a tárlat anyagában a világ 55 ország többségi nemzetének, valamint az ott élő nemzeti kisebbségeknek a népviseletei láthatók, több mint ezerhétszáz darab.

Ilyen és ehhez hasonló volumenű összeállítás a kezdeményezők tudomása szerint még nem készült, ezért a Geofolk szándékai között szerepel, hogy ez a rekord hitelesítést szerezzen – olvasható a Székelyhon cikkében.

A projekt kezdete 2014 májusára tehető – ekkor készült a sorozat első képe – közölte Komoróczy Zsolt, a projekt egyik kezdeményezője. A Geofolk ötletgazdája Dávid Botond, székelyudvarhelyi fényképész, aki azonban már 2012-től járt nemzetközi fesztiválokra, akkor még inkább a portré fotók készítésének céljával.

A most kiállítandó felvételek zöme Erdélyben és Magyarországon készült, de a folklórfesztiválok is gyűjtőterepként szolgáltak, Dávid Botond Európa több országában, majd Indiában és Dél-Amerikában is megfordult.

A projekt két szálon fut. A kezdeti gyűjtések elsősorban esztétikai megközelítéssel zajlottak, a dokumentarista szemszög csak másodrangú jelleggel bírt. Aztán hozták létre Geofolk néven azt az adatbázist, amely hamarosan online is böngészhető lesz a geofolk.org oldalon.

„Reményeink szerint a Geofolk tíz év múlva ebben a kategóriában, ebben a témában a világ vezető online enciklopédiája lesz. Ambiciózus terv, de szeretjük magasra tenni a lécet” – mondta Komoróczy Zsolt.

A székelyföldi fiatalok bíznak benne, hogy a világ minden tájáról bevonhatnak majd fotósokat projektjükbe. „Reméljük, hogy sok fotóst fog cselekvésre késztetni az enciklopédia, és a verseny majd abban áll, hogy kinek van több képe az adatbázisban” – tette hozzá.

A személyes kötődésük mellett a kezdeményezők azért tartják Székelyudvarhelyen a Geofolk-gyűjtemény első kiállítását, hogy így tisztelegjenek Orbán Balázs előtt.