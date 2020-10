Megválasztották Alaszka legkövérebb medvéjét

Megosztás Tweet



Online szavazással döntöttek az Alaszka legkövérebb medvéjének járó címről, mely idén a 747 nevű barna medvéé lett.

Az alaszkai Katmai Nemzeti Park több mint 2200 barna medvéjének egyikét kedden érte a szerencse a Kövér Medve Hetében zajló online szavazás eredményeként.

„747 megérdemelte a győzelmet, idén annyit szedett magára, hogy úgy tűnt, már júliusban téli álomba merülhetett volna, de ő folytatta a falást, amíg szeptember végére a hasa a földig nem ért” – írta közleményében a nemzeti park.

A Kövér Medvék Hetében a rezervátum dolgozói kiválasztanak 12 állatot, fotókat tesznek közzé róluk. Idén múlt szerdától keddig várták a voksokat. Az ünnepi héten vidáman és ötletesen ismertetik meg az emberekkel a távolból a természet és Alaszka kincseit.

A Katmai medvéi több mint 450 kilogrammosra is megnőhetnek a nyári habzsolás alatt, a téli álom idején azonban testtömegük harmadát is elveszthetik. A hegyeket, tavakat, patakokat és tengerpartot is magába foglaló hatalmas nemzeti park arról híres, hogy itt élnek a legsűrűbben a barna medvék.

Nyáron és ősszel leginkább a Brooks folyónál gyűlnek össze, hogy a vízben az áramlattal szemben, a szaporodási helyük felé úszó lazacokat megfogják. A vadászatukat webkamerán is lehet követni. Idén a folyó még csábítóbb medveparadicsommá változott a rekordszámú lazac miatt – mondta el Naomi Doak, a nemzeti park sajtósa.

Csak a látogatók hiányoztak: a nyári csúcsidőben korábban naponta átlagosan 500-an voltak kíváncsiak a nemzeti parkra, a világjárvány azonban napi 50-100-ra csökkentette a számukat. „A sok lazac és a kevés ember miatt a medvék teljesen birtokukba vehették a folyót” – tette hozzá.