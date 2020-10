Amerikai elnökválasztás: plexifal mögött, de parázs vita várható

Megosztás Tweet



Intenzív, de kulturált vita várható az amerikai elnökválasztás egyetlen alelnökjelölti összecsapásán, a Utah állambeli Salt Lake Cityben. Szabó Dávid külpolitikai elemző segítségével tekintettük át az esemény jelentőségét a kampány szempontjából.

Intenzív, de kulturált vita várható

Magyar idő szerint csütörtökön, éjjel háromkor száll ringbe a jelenlegi republikánus alelnök, Indiana egykori kormányzója, Mike Pence és Kamala Harris, a demokraták alelnökjelöltje, Kalifornia állam szenátora, egyben az Egyesült Államok történetének első színes bőrű, női jelöltje. Olyan bokszmeccsre, mint amit a múlt heti Trump–Biden-vita hozott, nem kell számítani, de azért mégis nagy várakozás övezi a két jelölt összecsapását.

A kampányhajrában minden jelölt számára felértékelődnek a nagy nyilvánosságot elérő szereplések, mert lehetőséget adnak arra, hogy mozgósítsák szavazótáborukat vagy éppen meggyőzzék a még bizonytalanokat.

Az alelnökjelölti vita is ilyen, főleg egy kaotikus elnökjelölti vita után, amely inkább elidegenített, semmint szimpátiaszavazatokat hozott volna bármelyik félnek, és főleg egy olyan időszakban, amikor a regnáló elnöknek mindennap Twitter-üzenetekben kell arról biztosítania a közvéleményt, hogy koronavírusos megbetegedése ellenére jól érzi magát.

„Az elnökjelölti vita teljes mértékben személyeskedésbe, káoszba fulladt, az alelnökjelölti vitán kemény, de egymással szemben tiszteletteljesebb hangnemre számítok, és arra is, hogy a választók megismerkedhetnek néhány szakpolitikai ügyben a két versengő erő elképzeléseivel is” – fogalmaz Szabó Dávid külpolitikai elemző.

Ugyanakkor a Trump-kampány a közvélemény-kutatások jelenlegi állása szerint nem engedheti meg magának a konfrontáció lankadását, tehát intenzív, parázs vitára számítok, kulturáltabb hangnemben

– összegez a hirado.hu-nak Szabó Dávid.

Drónnal készült kép a 2020-as alelnökjelölti vita résztvevőinek otthont adó Utah Egyetem Kingsbury Hall épületéről Salt Lake Cityben. Mike Pence republikánus alelnök és Kamala Harris, a demokrata párti alelnökjelölt közötti vitát október 7-én tartják (Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)

A kedélyeket minden bizonnyal lehűti ugyanakkor, hogy a koronavírus miatt a vita szervezői további óvintézkedésekkel készülnek az eseményre.

A két jelölt közé (akik a korábbi évek alelnöki vitáihoz hasonlóan ülve vitáznak) egy plexifalat húznak, hogy véletlenül se fertőzhessék meg egymást. Ráadásul minimum 3,7 méterre lesznek ültetve egymástól, a korlátozott számú, meghívott vendég pedig csak negatív teszttel léphet be a vitára, kötelező maszkviselés mellett.

Utah állam fix Trump-támogató államnak számít, Richard Nixon 1968-as megválasztása óta folyamatosan a republikánusok jelöltjére szavaz az állam által delegált hat elektor.

Az alelnök személye

„Az első vita eldurvulása miatt a szokásosnál nagyobb figyelmet kap a szerda éjjeli rendezvény, az álszent amerikai véleményformáló elit, így a média- és elemzői deep state ettől az eseménytől várja ugyanis a »nemzet gyógyulását«, az »értelmes és tényalapú közbeszéd« visszatérését” – vélekedik Szabó Dávid külpolitikai elemző.

„Az is különös ízt ad még a vitának, hogy nem tudjuk pontosan, Donald Trump – koronavírus-fertőzése miatt – mikor vitatkozhat újra Bidennel, ha egyáltalán lesz még elnökjelölti vita a következő hetekben” – teszi hozzá.

Az alelnökjelöltek vitáját korábban kevesebb figyelem övezte, hiszen elsősorban mindenki elnököt, nem pedig elnök-alelnök párost választ. Pedig a szavazólapon együtt szerepel a nevük, az alelnök – ahogyan a mondás is tartja – tényleg egy szívverésre van csak az Ovális Irodától. Mégis, az alelnökjelölt kiválasztásakor nem az elnöki hivatalra való, abszolút értelemben vett rátermettség az elsődleges szempont.

„Alelnökjelöltnek olyan figurát érdemes és szokás választani, aki a választók adott csoportja számára különösen vonzó, illetve ellenpontozza az elnökjelölt meglévő kompetenciáit” – mutat rá Szabó Dávid.

Mike Pence, az Egyesült Államok alelnöke (Fotó: EPA/CJ Gunther)

Mike Pence politikus, erős republikánus párti beágyazottsággal, Trump nem; Pence hiteles evangéliumi keresztény, Trump nem; Biden idős, Harris nem; Biden fehér férfi, Harris színes bőrűnő és így tovább

– sorolja az elemző azokat a kiegészítő szempontokat, amelyek miatt egy alelnökjelölt jelentősége fontos lehet a Fehér Házért folyó versenyben.

Bár az első elnökjelölti vita előtt legalább közzétették a várható témákat, de azok körbejárására szinte egyáltalán nem került sor. Lehetséges, hogy Pence és Harris ugyanazokat a témákat kapja majd, mint egy héttel ezelőtt jelölttársaik, mint ahogyan arra is számítani lehet, hogy Trump elnök koronavírusos megbetegedése is a terítékre kerül. Annál is inkább, mert ha súlyosbodna az elnök állapota (aki a kórházat már elhagyta, és rendszeres tweetjei szerint remek állapotban van), akkor akár az alelnök is előtérbe kerülhetne.

Az amerikai alkotmány huszonötödik kiegészítése értelmében az elnöknek ugyanis lehetősége van arra, hogy az alelnökre ruházza az elnöki jogköröket arra az időre, amíg nem tudja ellátni a feladatait.

A folyamat szerint az elnöknek a szenátus korelnökének, jelen esetben a 87 éves Chuck Grassley-nek és a kongresszus elnökének, vagyis Nancy Pelosinak írott levélben kell a huszonötödik kiegészítés szerinti szándékát kinyilvánítania. Egy kedvezőtlenebb lefolyású megbetegedés esetén elképzelhető, hogy még a kampány ellenére is élhet ezzel az opcióval Donald Trump.

A Harris–Biden-csel

Egy nyelvbotlás volt a kampányban, de mégis sokak fejében szöget ütött, amikor Kamala Harris egy Harris–Biden-adminisztrációról beszélt. Nemcsak ez alapján, hanem Biden kora és olykor feltűnő zavarossága miatt is sokan egyfajta trójai falóként kezdték emlegetni az alelnökjelöltet, aki csak előkészíti a terepet egy sokkal nagyobb jelölti perspektívával rendelkező politikusnak. Mondjuk egy színes bőrű, női jelöltnek.

„A Trump–Biden-vitáig sok jel mutatott ebbe az irányba, de Biden a vitán megcáfolta a mentális egészségéről szóló támadásokat. Biden közel fél évszázada aktív politikus, nyolc évig volt alelnök, megnyert egy előválasztást. Aki nyolc évet ül az alelnöki pozícióban, utána pedig érdemei elismerése és a jól megérdemelt nemzeti panteonba való bevonulás helyett inkább elindul a főhatalomért, az igen ambiciózus ember benyomását kelti. Biden önszántából tehát nem lesz báb – de a demokrata establishment hamar ebbe a szerepbe szoríthatja” – mutat rá a külpolitikai elemző.

Az egészen biztos, hogy Biden nem indul újra 2024-ben akkor sem, ha most megválasztják. Vagyis végső soron valóban Kamala Harrisnek készíti elő az elnökséget, de nem egyik napról a másikra, hanem inkább négyéves távlatban

– fejti ki Szabó Dávid.

Törvény és rend?

Az este egyik fő témája lehet a koronavírus-járvány mellett a Black Lives Matter-tüntetések és a zavargások miatt kialakult helyzet. Erre a demokrata alelnökjelölt, Kamala Harris személye maga a garancia. A kaliforniai szenátor ugyanis az egyik legharcosabb szószólója a BLM-mozgalomnak, ami bizonyára szerepet játszott abban is, hogy Joe Biden éppen őt választotta alelnökjelöltnek. Harris választói vonzereje is éppen abból fakadhat, hogy első színes bőrű női jelöltként egyszerre több, egyébként politikailag kevésbé aktív társadalmi csoportot is aktivizálhat.

Kamala Harris (Fotó: EPA/DNCC)

„A feketék erősen Biden-pártiak, de Obama után tartósan alacsonnyá vált ismét az aktivitásuk; a latinók és az ázsiai-amerikaiak politikailag megosztottak és szintén kevésbé aktívak” – mondja Szabó Dávid. Az elemző ugyanakkor figyelmeztet: „Harris szakmai múltját tekintve nem a tipikus színes bőrű hiperprogresszív jelölt, ezért képes lehet rá, hogy egyszerre sugalljon BLM- és antifasiszta, illetve rendpárti üzeneteket.”

A „törvény és rend”, amit már Trump is sulykolt az első vitán, visszatérő üzenet lehet az alelnöki vitán is. Szabó Dávid úgy vélekedik:

Pence elemi érdeke, hogy rámutasson a demokraták körében tapasztalható ambivalenciára az utcai erőszakkal kapcsolatban. És Pence szónoki története nem hemzseg a trumpi kétértelmű utalásoktól.

A legfelsőbb bíróság biztosan téma lesz

A szenátusig és a Fehér Házig elérő koronavírus-járvány miatt a demokraták kétségesnek tartják, hogy a republikánusok jóvá tudják hagyatni Trump elnök főbírójelöltjét, Amy Coney Barrettet. Szélső esetben akár mindkét alelnökjelölt jelentősen beleszólhat majd Barrett elfogadtatásába: Kamala Harris a szenátus jogi bizottságának tagjaként várhatóan politikai fellépésként is értelmezi majd a jövő héten kezdődő, négynapos meghallgatást.

Egyelőre úgy tűnik, a bizottságban biztosított a republikánus többség, a két pozitív koronavírus-fertőzött republikánus tag, illetve azok, akik önkéntes karanténba vonultak, videóchaten keresztül vehetnek részt a meghallgatáson. De később a szenátusnak is szavaznia kell a jelölt személyéről, és egyáltalán nem biztos, hogy ott meglesz a szükséges többség, hiszen két republikánus szenátor már korábban jelezte, hogy nem támogatja a jelölt elfogadtatását a választások előtt.

Amy Coney Barrett, az elnök jelöltje a legfelsőbb bíróság megüresedett helyére és Mike Pence (középen jobbra), az Egyesült Államok alelnöke (Fotó: EPA/Susan Walsh)

Mike Pence alelnöki hivatalánál fogva a szenátus elnöke is, akinek szavazategyenlőség esetén joga van eldönteni a napirenden lévő kérdést, és az vitán felül áll, hogy Pence maga is Barrettet támogatja. Szabó Dávid szerint.

Pence az adminisztráció keresztény ikonjaként profiljába vág a legfelsőbb íróbság ügye, hiszen a progresszív agenda ítélkezési úton történő nyomulása az evangéliumi keresztények elevenébe vág olyan témákon keresztül, mint az abortusz vagy a meleg- és transzgender jogok.

A vitára magyar idő szerint csütörtökön hajnali három órától kerül sor a Salt Lake Cityben található Utah Egyetemen. A vitát Susan Page, a USA Today című napilap washingtoni irodájának vezetője moderálja majd. Az eseményről élőben beszámol a hirado.hu is.