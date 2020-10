Karanténba vonul Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke Twitteren közölte, hogy kedden részt vett egy találkozón, amelyen egy olyan személy vett részt, akinek a koronavírus-tesztje pozitív lett vasárnap.

I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 5, 2020