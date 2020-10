Az eredeti menetrend szerint fogadtatják el Trump főbírójelöltjét

Az elmúlt napokban három republikánus szenátor koronavírustesztje is pozitív lett azt követően, hogy Donald Trump elnökről bebizonyosodott, elkapta a vírust.

Ketten közülük, Thom Tillis és Mike Lee részt vett szeptember 26-án a Fehér Ház rózsakertjében azon a rendezvényen, ahol az elnök bemutatta a nyilvánosságnak a legfelsőbb bíróság megüresedett helyére jelölt Amy Coney Barrettet. A két pozitív tesztet produkáló szenátor tagja a szenátus huszonkét fős jogi bizottságának, amely az eredeti tervek szerint jövő héttől hallgatná meg Trump főbírójelöltjét.

A harmadik szenátor, a wisconsini Ron Johnson nem tagja ugyan a jogi bizottságnak, de a megbetegedésének híre a szenátus republikánus többségének vezetőjét, Mitch McConnellt arra késztette, hogy felülvizsgálja az őszi menetrendet, és legkorábban csak október 19-én kezd el ülésezni a törvényhozás.

A jogi bizottság azonban már október 12-én megkezdi a főbírójelölt négynaposra tervezett meghallgatását, amelyen az ülésen megjelenni nem tudó szenátoroknak biztosítják a távoli bejelentkezés lehetőségét is.

Senate floor proceedings will be postponed until October 19th. The @SenJudiciary confirmation hearings for Judge Barrett’s nomination to the Supreme Court will convene on October 12th as scheduled by Chairman Graham. My full statement: pic.twitter.com/7ThKZPJBZG

— Leader McConnell (@senatemajldr) October 3, 2020