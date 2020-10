Donald Trump jól van, de még nincs túl a veszélyen

Ismételten köszönetét kifejezve a Walter Reed katonai kórház orvosainak, ápolóinak és egész személyzetének, Donald Trump hangsúlyozta: sokkal jobban van, mint amikor pénteken bement a kórházba. Azt hangoztatta, hogy mindenképpen be akarja fejezni a kampányt, mert „még mindig naggyá kell tenni Amerikát”.

Hozzáfűzte: „le fogjuk győzni ezt a koronavírust, és nagyon le fogjuk győzni”.

Az elnök elmondta: kezdi jól érezni magát, az elkövetkező néhány napban derül ki, hogy milyen lépésekre van még szükség. „Ez lesz az igazi teszt a felépüléshez” – jelentette ki. Köszönetet mondott az amerikaiaknak, akik - mint fogalmazott - „csaknem kétpárti egyetértésben” kívántak neki jobbulást. „Ígérem, ezt soha nem felejtem el” – mondta Trump.

In his second virtual address in two days since his COVID-19 diagnosis, Pres. Trump says he is feeling "much better" and that the next few days will be "the real test." https://t.co/CGoDzglfIz pic.twitter.com/pPEzq9nFo8

— ABC News (@ABC) October 4, 2020