Vonattal ment Londonból Skóciába a koronavírusos képviselőnő

Margaret Ferrier, a Skót Nacionalista Párt alsóházi képviselőnője múlt szombaton végeztette el a tesztet, miután enyhe tüneteket tapasztalt magán. Hétfőn ennek ellenére Londonba utazott, mert úgy érezte, kezd jobban lenni. Részt vett az alsóház koronavírussal kapcsolatos vitáján, majd este megkapta pozitív teszteredményét. Miután megtudta, hogy koronavírus-fertőzött, Margaret Ferrier vonatra szállt és Londonból Skóciába utazott – közölte a Twitteren közzétett nyilatkozatában, amelyben elismerte, hogy hibázott. Margaret Ferrier elmondta: az esetet jelentette az illetékes hatóságoknak, így a rendőrségnek is.



A Skót Nacionalista Párt elhatárolódott a képviselőnőtől és felfüggesztette alsóházi frakciótagságát is, így jelenleg független képviselőként dolgozhat. Margaret Ferrier várhatóan mintegy 4000 fontos bírságra számíthat, mivel a tünetek megjelenése ellenére sem tette meg a szükséges óvintézkedéseket.

Nicola Sturgeon, a Skót Nacionalista Párt vezetője (egyben Skócia első minisztere) üzenetében elítélte párttársa viselkedését, és védhetetlennek nevezte Ferrier cselekedeteit. „A szabályok mindenkire vonatkoznak, amelyeket azért hoztunk, hogy az emberek biztonságban legyenek” – írta a közösségi médiafelületen.

This is utterly indefensible. It’s hard to express just how angry I feel on behalf of people across the country making hard sacrifices every day to help beat COVID. The rules apply to everyone and they’re in place to keep people safe. @Ianblackford_MP is right to suspend the whip https://t.co/9rgWpPKrOe

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) October 1, 2020