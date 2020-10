Hivatalos: Donald Trump és felesége is elkapta a koronavírust

Megosztás Tweet



Pozitív lett Donald Trump amerikai elnök és felesége, Melania koronavírustesztje, miután az elnököt kísérő Hope Hicks elnöki tanácsadó csütörtökön pozitív tesztet produkált. Sajtóértesülések szerint az elnök enyhe tüneteket tapasztal magán.

Sean Conley, a Fehér Ház orvosa magyar idő szerint péntek kora reggel egy közleményt adott ki: „Az elnök és a first lady mindketten jól vannak és felépülésük idején a Fehér Házban maradnak.

Donald J. Trump amerikai elnök és felesége Melania Trump (Fotó: EPA/Jim Lo Scalzo)

Az amerikai elnök korábban Twitteren közölte, hogy az elnöki tanácsadóként dolgozó Hope Hicks tesztje pozitív lett. Hicks együtt utazott Trumppal az elnöki különgépen a keddi elnökjelölti vitára Clevelandbe, majd szerdán egy kampánygyűlésre Minnesotába. Sajtóhírek szerint egyikük sem hordott maszkot. Hicks tünetei szerdán jelentkeztek.

Hope Hicks az elmúlt napokban együtt utazott mások mellett az elnök ügyvédjével, Rudy Giulianival, az elnök vejével és tanácsadójával, Jared Kushnerrel, valamint Donald Trump Jr.-ral, Eric Trumppal, Lara Trumppal és Tiffany Trumppal is.

Hope Hicks, Trump elnök tanácsadója, a Fehér Ház korábbi kommunikációs igazgatója (Forrás: EPA/Oliver Contreras)

„Hope Hicksnek, aki megállás nélkül és nagyon keményen dolgozott, pozitív lett a vírustesztje. Borzalmas! A first ladyvel várjuk teszteredményeinket. Addig is megkezdjük a karanténfolyamatot!” – írta Trump pénteken, majd később a teszteredményeiről is beszámolt.

„Este pozitív lett a tesztünk a first ladyvel. Azonnal megkezdjük a karanténfolyamatot. Együtt túljutunk ezen!”

– fogalmazott az amerikai elnök a közösségi oldalon közzétett bejegyzésében.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Az AP arról tudósít, hogy Donald Trump egyelőre enyhe tüneteket tapasztal magán.

Az AP beszámolója szerint számos kérdés vár tisztázásra. Trump elnököt és a fehér házi személyzet idősebb tagjait is rendszeresen tesztelték a koronavírusra már május óta, amikor a személyzet két tagja vírusos lett. Ennek ellenére sok egészségügyi szakértő szerint a járványügyi szabályok mindeddig nem voltak elég szigorúak a Fehér Házban, és maga az elnök sem sokat törődött a legelemibb szabályokkal: kezet fogott azokkal, akikkel találkozott, nem viselt maszkot, és nem tartotta be a távolságtartást. Kezdetben teszteltetni sem volt hajlandó magát.

Kora miatt az elnök a veszélyeztetett kategóriába esik. A 74 éves Trump rendszeres orvosi vizsgálatokon esik át, a legutóbb júniusban ellenőrizték az egészségügyi állapotát. Akkor mindent rendben találtak, de a CNN beszámolója szerint orvosai koleszterincsökkentő gyógyszereket javasoltak az elnöknek. Trump testsúlya a hivatalos adatok szerint 110 kiló, ami szintén rizikófaktornak számít.

Az utóbbi hetekben a kampány miatt Donald Trump a korábbiaknál is többet utazott belföldön, és sokezer emberrel találkozott a kampányeseményeken, pedig közegészségügyi tisztségviselők óva intettek mindenkit attól, hogy tömegrendezvényen vegyen részt.



Alig több mint egy hónappal az elnökválasztás előtt

Donald Trump betegsége számos kérdést felvet és átírhatja az egész kampányt.

Egyelőre tisztázatlan, hogy megtartják-e az október 15-re tervezett második elnökjelölti vitát.

Az elnök demokrata kihívója, Joe Biden a twitteren kívánt gyors felépülést Trumpnak és feleségének helyi idő szerint péntek délelőtt. Tweetjében úgy fogalmazott Biden: feleségével, Jill Bidennel együtt imádkozik az elnök és családja egészségéért és biztonságáért.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020



Trump pozitív eredménye után családtagjait is tesztelni kell. A szerdai kampányülésre tartó elnöki gépen ült még fia Erik Trump, veje, Jared Kushner, valamint két lánya, Ivanka és Lara.

Sanjay Gupta, a CNN egészségügyi szakértője szerint a demokrata elnökjelöltnek is mielőbb tesztelnie kell magát, hiszen kedden számos olyan emberrel találkozhatott, illetve volt egy légtérben a clevelandi elnökjelölti vitán a Trump-stábból (beleértve magát a riválist, Donald Trumpot is), akiktől elkaphatta a koronavírust.

Former US vice president and Democratic presidential nominee Joe Biden needs to be tested for Covid-19 after having been on the same stage as President Donald Trump on Tuesday night, says CNN's @drsanjaygupta. https://t.co/ikUtX5JvTh — CNN (@CNN) October 2, 2020

Várhatóan számos Fehér Házban dolgozó stábtagot tesztelnek majd a következő órákban, többek között Donald Trump kabinetfőnökét, Mark Meadowst is, aki legutóbb kedd délelőtt találkozott Trump főbírójelöltjével, Amy Coney Barrettel, hogy közösen látogassák meg a Capitoliumban a szenátus vezetőit.

Ha Amy Coney Barrett is megfertőződött, az veszélybe sodorhatja Trump tervét, hogy még a választások előtt elfogadtassa őt a szenátussal, hiszen két héten belül már meg kell kezdődnie a jelölt bizottsági meghallgatásának. Erre aligha kerülhet sor, ha a főbírójelölt megbetegszik, illetve karanténba kell vonulnia.

Az alelnök szerepe

Az alelnök a maga és felesége nevében a üzenetben küldött jókívánságokat Trump elnöknek és a first ladynek.

Karen and I send our love and prayers to our dear friends President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump. We join millions across America praying for their full and swift recovery. God bless you President Trump & our wonderful First Lady Melania. — Mike Pence (@Mike_Pence) October 2, 2020

Mike Pence-re vélhetően nagyobb szerep hárulhat a kampányban, amíg jelölttársa karanténban marad. A jövő héten a fókusz amúgy is felé tolódott volna a kampányhajrában, hiszen október 7-én ő vitázik a demokrata alelnökjelölttel, Kamala Harrisszel a Utah állambeli Salt Lake Cityben.

Az alelnök sajtófőnöke, Devin O'Malley helyi idő szerint péntek délelőtt adott hírt arról, hogy Mike Pence és felesége, Karen, a legújabb koronavírus-teszt szerint negatívak.

As has been routine for months, Vice President Pence is tested for COVID-19 every day. This morning, Vice President Pence and the Second Lady tested negative for COVID-19. Vice President Pence remains in good health and wishes the Trumps well in their recovery. — Devin O’Malley (@VPPressSec) October 2, 2020



Az amerikai alkotmány huszonötödik kiegészítése értelmében az elnöknek lehetősége van arra, hogy az alelnökre ruházza az elnöki jogköröket arra az időre, amíg nem tudja ellátni a feladatait. A folyamat szerint az elnöknek a szenátus korelnökének, jelen esetben a 87 éves Chuck Grassley-nek és a kongresszus elnökének, vagyis Nancy Pelosinak írott levélben kell a huszonötödik kiegészítés szerinti szándékát kinyilvánítania. Egy kedvezőtlenebb lefolyású megbetegedés esetén elképzelhető, hogy még a kampány ellenére is élhet ezzel az opcióval Donald Trump.

Az első reakciók külföldről

A kínai kommunista párt szócsövének számító China Global Times főszerkesztője nem rejtette véka alá véleményét.

President Trump and the first lady have paid the price for his gamble to play down the COVID-19. The news shows the severity of the US’ pandemic situation. It will impose a negative impact on the image of Trump and the US, and may also negatively affect his reelection. — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) October 2, 2020



Üzenetében azt írta, hogy Trump és a first lady megfizették az árát, hogy alábecsülték a Covid–19 veszélyeit. Ez is jelzi az amerikai járványhelyzet súlyosságát, és ez negatívan befolyásolhatja Trump újraválasztási esélyeit – írt Hu Xijin.

Nagy-Britannia miniszterelnöke, Boris Johnson, aki április elején maga is átesett a koronavíruson, és intenzív osztályra is került, a Twitteren kívánt jobbulást az elnöknek és feleségének.

My best wishes to President Trump and the First Lady. Hope they both have a speedy recovery from coronavirus. — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 2, 2020

A tőzsde is megsínyli

A BBC beszámolója szerint a főbb amerikai indexek esése várható az elnök és a first lady pozitív koronavírus-diagnózisát követően, legalább 1,5 százalékot esik majd a Dow Jones, a Nasdaq pedig akár 2 százalékot is visszazuhanhat. A pénteki nyitás a világ legtöbb tőzsdéjén visszaesést hozott.

Az Egyesült Államokban már 7,3 millióan fertőződtek meg a SARS-CoV–2-vírussal, és csaknem 208 ezren haltak bele az általa okozott fertőzés szövődményeibe.

A címlapfotó illusztráció.