Némító gombot használnának az elnökjelölti vitában a demokraták

A vita formátuma változhat, a demokraták a technikát hívnák segítségül Donald Trump megállításában.

Az elnöki viták szervezéséért felelős, független bizottság a vitaformátum megváltoztatásán dolgozik a kedd esti első Trump–Biden-vita után. A bizottság közleményében azt írta: az első vita világossá tette, hogy a hátralévő viták formátumának módosítására van szükség ahhoz, hogy a témákról sokkal rendezettebb beszélgetést lehessen folytatni.

A módosítások iránya egyelőre nem világos, de a bizottság napokon belül ígért tájékoztatást az ügyben. Annyi biztos, hogy a közbevágások számának csökkentése lesz az egyik fő irány. Bár a bizottság szerint a moderátor Chris Wallace nagyszerű munkát végzett, minden oldalról kapott bírálatot a Fox News műsorvezetője. A Trump-kampány szerint a moderátor az elnököt hetvenhatszor szakította félbe, míg Bident csak tizenötször a másfél órás vita alatt.

A szenátus demokrata kisebbségi vezetője, Chuck Schumer egy sajtótájékoztatón arra a kérdésre, mit változtatna a vitán, azt mondta: némító gombot adna a mindenkori moderátor kezébe, mivel Trump annyiszor szakította félbe a vitapartnerét.

"Maybe we should give the moderator a mute button." We asked Senate Democrats what changes they'd wanna see in the next presidential debate... here's what @SenSchumer told us. @NewsNationNow pic.twitter.com/V3lzmyddRx — Joe Khalil (@JoeKhalilTV) October 1, 2020

A moderátor Chris Wallace szerdán úgy nyilatkozott a The New York Timesnak: álmodni sem merte volna, hogy ennyire kisiklik a vita. Saját bevallása szerint eleinte úgy érezte, jót tesz a vitának, hogy Trump közvetlenül konfrontálódik Bidennel, de az elnök nem állt le és ugyanebben a stílusban folytatta a vitát.

„Ha nem próbáltam volna meg visszaszerezni a vita irányítását – amiről nem tudom, hogy egyáltalán valaha is a kezemben lett volna – akkor teljesen kisiklott volna” – mondta a lapnak Wallace. Arra a kérdésre, hogy véleménye szerint az elnök tehet-e arról, hogy a vita rosszul alakult, Wallace annyit válaszolt: Trump egész biztosan nem segített.

Chris Wallace, a Fox News műsorvezetője az első elnökjelölti vita moderátora volt (Fotó: EPA/Morry Gash)

A moderátor szerint ha valóban lenémíthatták volna az elnök mikrofonját, gyakorlati szempontból az sem segített volna, hiszen továbbra is közbevághatott volna, sőt, akár Biden mikrofonját is a kezébe vehette volna, és az továbbra is megtörte volna a vitafolyamatot a helyszínen.

Maga Trump elnök is kommentálta Chris Wallace teljesítményét egy tweetben, ahol úgy fogalmazott: Chrisnek kemény estéje volt. Bár ő maga nem lepődött meg azon, hogy kettő az egy elleni felállás lesz a vitában, de azért jól érezte magát.

Chris had a tough night. Two on one was not surprising, but fun. Many important points made, like throwing Bernie, AOC PLUS 3, and the rest, to the wolves! Radical Left is dumping Sleepy Joe. Zero Democrat enthusiasm, WEAK Leadership! https://t.co/BGbPVHau3M — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2020



Tim Murtaugh, Trump elnök újraválasztási kampányának kommunikációs igazgatója a formátum átalakítása kapcsán azt nyilatkozta:

azért akarnak változtatni, mert az emberüket megpüfölték tegnap este. Trump elnök volt a domináns erő, és most Joe Biden a bírókkal próbál összejátszani. Nem kellene odébb vinniük a kapufákat és megváltoztatni a szabályokat a meccs közepén.

Rand Paul, Kentucky egyik republikánus szenátora, a párt libertárius szárnyának vezéralakja a Fox Newsnak nyilatkozva azt javasolta: a vita helyett inkább készüljön a jelöltekkel egy-egy 30 perces interjú, amiket külön helyiségekben vennének fel. Ez a formátum sokkal alkalmasabb lenne arra, hogy egyes témákról mélyebben lehessen beszélni. A szenátor szerint kimerítő volt a vita, még csak nézni is, és egyáltalán nem volt informatív.

A következő elnökjelölti vita október 15-én Miamiban lesz, egy úgynevezett town hall formátumban, és a jelen lévő, gondosan összeválogatott közönség tagjai is kérdezhetnek a jelöltektől. Az eseményt a C-SPAN munkatársa, Steve Scully moderálja majd.