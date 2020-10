Elnökjelölti mémszüret: Amerika kiakadt a vitán

Megosztás Tweet



A mémek alapján is nehéz eldönteni, ki nyerte a kedd esti, clevelandi első elnökjelölti vitát. Abban van talán csak konszenzus a netezők szerint, hogy a vita színvonala történelmi mértékkel mérve is mélypontra került.

A kedd esti vita után a jelöltek kampánystábjai rögtön hozzáfogtak az események saját narratíva mentén való memetizálásához. Az ilyen mémek a saját keménymag megerősítésére jók, a vitát eddig el nem kötelezetten követők percepcióját aligha igazolják vissza.

Donald Trump Chris Wallace moderátor teljesítményét értékelte a következő mémben, jelezve, hogy kettő az egy elleni felállással kellett szembenéznie a vita során.



Joe Biden sem volt rest, és Trump elnök offenzív stílusát egy bőgő emojival és gyereksírással mutatta be.



A twitterezők között is feltűntek a moderátor Biden felé hajló viselkedését bíráló mémek.



De „Sleepy Joe”, vagyis Álmos Joe figuráját is sikerült megjeleníteni.



A Dumb és Dumber című klasszikus egyik jelenete is beugrott az egyik twitterezőnek a Trump–Biden-szócsatáról.

„A Demokrata Párt fog dönteni a sorsodról” – mondja a mémben a Star Wars liberális baloldali jedije.

„Én vagyok a Demokrata Párt” – válaszolt Palpatine bőrében Joe Biden, aki a vita során is ezt mondta.



Ehhez a mémhez kommentárt sem fűzünk.

A New York-i Modern Művészetek Múzeuma a norvég festő, Edvard Munch A sikoly című festményével illusztrálta a vitát.

Sokak tetszését elnyerte Biden egyik félig kevésbé kontrollált reakciója, amikor a közbevágó Trumpnak csak annyit mondott: „befognád, ember?” A demokratákat támogatók immáron autómatrica formájában is magukkal vihetik Biden mondatát.

Az elnökjelölti vita résztvevőit egyszerre tartották idősnek (Joe Biden 77, Donald Trump pedig 74 éves), és a korukhoz képest gyerekesnek. Az előbbire jó példa a következő mém, ami a Simpson család című animációs sorozatot idézi meg.



A vitában szereplők gyerekesnek és méltatlannak tartott viselkedésére utal a következő mém:

Az egyik legprovokatívabb mém így fogalmaz, utalva Biden korábbi fura momentumaira: „Olyan gyerekesen viselkedett Trump a vita során, hogy meglep, Biden nem próbálta megszagolni őt.”