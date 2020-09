Insallah – mondta Joe Biden az elnöki vitában

Egyelőre kérdéses, hogy meggondolatlanul, vagy nagyon is átgondoltan, a baloldali-migránspárti szavazók szájízének megfelelően használta-e Joe Biden, a Demokrata Párt jelöltje, volt alelnök a kaotikussá vált elnökjelölti vita során az „insallah” kifejezést.

A muszlim vallású, arab ajkú népek szókészletében igen gyakran használt kifejezést a CNN szerint Biden akkor használta, amikor nyomást gyakorolt Trumpra, és megpróbálta sarokba szorítani az elnököt annak hosszan elhúzódó adóvisszatérítési ügyében. Biden a New York Times cikke alapján tette fel kérdését, ott ugyanis az jelent meg, hogy Trump gyakorlatilag húsz esztendeje nem fizetett jövedelemadót, csak néhány száz dollárt.

Ekkor kérdezte meg angol-arab keveréknyelven: vajon akkor kerül-e sor az összeg kifizetésére, ha Isten úgy akarja. Az esetről szintén hírt adó fr24.news szerint ez a kifejezés bizonytalan válaszadást is takar. Tehát: "majd egyszer, valamikor".

A CNN hozzáteszi: az "insallah" kifejezéssel Biden "robbantotta az internetet". Egy Twitter-bejegyzés tette egyértelművé, hogy Biden valóban használta az inkriminált szót.

Biden dropped an "Inshallah" at the debate. pic.twitter.com/DLrGWR3eGb

— Waleed Shahid (@_waleedshahid) September 30, 2020