Elnökjelölti vita: az nyeri, akiről kevesebb mém készül

Szeptember 29-én, este kilenc órától az ohiói Clevelandben tartják meg a 2020-as amerikai elnökválasztás első nyilvános, jelölti vitáját. (A vitát az érdeklődők élőben is követhetik a hirado.hu-n keresztül magyar idő szerint szeptember 30-án, éjjel 3:00-tól)

A Case Western University egészségügyi campusán megtartandó eseményt a Fox News műsorvezetője, Chris Wallace vezeti majd. A vita kilencven perces lesz, amelyet az előre megadott hat téma mentén negyedórás blokkokra osztott a moderátor. A tervezett témákat szeptember 22-én hozta nyilvánosságra a vitákat szervező független bizottság, ezek a következők:

Az első vitának helyt adó, 18 elektori szavazattal rendelkező Ohio klasszikus csatatér államnak számít, nem lehet besorolni egyértelműen egyik oldalra sem. A helyi mondás szerint azonban „amerre Ohio tart, arra tart a nemzet is”, és ezt igazolja az is, hogy eddig a legtöbb elnökválasztáson arra a jelöltre szavaztak az állam lakói, akik végül a Fehér Házat is megnyerték (54 választásból eddig 45-ször „tippelték” meg helyesen a következő elnök személyét, utoljára 1960-ban szavaztak az összesítésben végül alulmaradó jelöltre).

A legutolsó felmérések szerint a két jelölt Ohioban fej fej mellett áll a mostani választáson: Biden támogatottsága 48 százalékon, Trump támogatottsága 47 százalékon áll a Quinnipiac University szeptember 24-én közzétett felmérése szerint. Vagyis a helyszínválasztás mindkét jelölt szempontjából ideális, hiszen amúgy is meg kellene látogatniuk az államot a kampányhajrában.

Az elnökjelölti vita egyik legfontosabb kérdése az, hogy leginkább melyik jelölt hasznára válhat a jó szereplés. A felmérések szerint egyelőre Donald Trump lemaradásban van kihívójával szemben, ezért különösen fontos a számára, hogy egy éles vitahelyzetben javítson a népszerűségén.

– mondta a hirado.hu-nak Szabó Dávid külpolitikai elemző. „Ha Trumpnak sikerül kibillentenie kihívóját a profi stábok által megírt konzervszövegekből – és úgy tűnik, Biden hajlamos a kibillenésre –, akkor ország-világ előtt kérdőjeleződhet meg Biden alkalmassága. Ha az első vita így sikerül, meggyőződésem szerint a demokraták lekeverik Biden további trumpos szerepléseit: arra hivatkozva, hogy Trump nem hajlandó a hatalom békés átadásába beleegyezni, vitaképtelennek bélyegzik, és nem ülnek le vele többet; esetleg felhígítják a jelenlegi vita formátumát az alelnökjelöltekkel” – vélekedik Szabó Dávid.

Az első vita kimenetele tehát nagyban meghatározhatja a kampányhajrát és annak programját is: a demokraták a jelenlegi előnyüket akarják megőrizni, ezért nincs értelme nyílt csatákat vállalni feleslegesen.

– teszi hozzá a külpolitikai elemző.

A vita előtti lélektani hadviselés már régóta zajlik, tulajdonképpen Joe Biden nyilvános szerepléseiben megfigyelhető kihagyások és azok mémként való tálalása is az elnökjelölti vitán várható teljesítményét készítik elő.

Miközben a látványos kihagyások és zavaros magyarázkodásokba torkolló megnyilatkozások alkalmasak arra, hogy leszállítsák a demokrata elnökjelölttel szembeni választói elvárásokat egy majdani vitában, arra is jók lehetnek, hogy Biden egy, a vártnál összeszedettebb szerepléssel pozitív meglepetést okozzon a nézőknek. Nem szabad elfeledni, hogy Joe Bidennek több évtizedes tapasztalata van, 2008-ban és 2012-ben Barack Obama alelnökjelöltjeként maga is szerepelt választások előtti vitán. Első alkalommal az azóta elhunyt vietnami veterán, John McCain alelnökjelöltjével, az alaszkai kormányzó Sarah Palinnel vitázott 2008-ban, majd 2012-ben Mitt Romney helyettesével, a wisconsini kongresszusi képviselővel, Paul Ryannel csapott össze.

„Biden egy mindent megélt róka, aki fél évszázados karrierje során kifejezetten szellemes, frappáns, találékony vitastílusáról volt ismert” – fogalmaz Szabó Dávid. A külpolitikai elemző ugyanakkor hozzáteszi: bár Biden továbbra is ebben a szerepben próbál feltűnni, ha élő rendezvényen szerepel, „de mintha a mentális egészsége már nem tudna lépést tartani vele. Ezért keveri magát inzultusokba, nyelvbotlások tömegébe, ezért nem jutnak eszébe szavak.”

Bidennek ráadásul most nem baráti riporterekkel kell szembenéznie, hanem a kifejezetten unortodox vitastílust képviselő elnökkel, Donald Trumppal.



– mutat rá Szabó Dávid.

Trump a 2016-os kampányban már bemutatta, hogyan értelmezi a vitát: az előre megszabott korlátokat inkább átlépi, ha a helyzet úgy kívánja, a másik szavába vág, ha mondanivalója akad, a nehezen érthető politikai monológok helyett pedig inkább a pergő ritmusú, egyszerű üzeneteket közvetítő mondatokat részesíti előnyben. Mind az előválasztási kampányban, mind a demokraták 2016-os elnökjelöltjével, Hillary Clintonnal szemben addig szokatlan, az establishmenttel szembemenő fenegyerekként lépett fel. Kérdés, hogy négy Fehér Házban eltöltött év után ez a kép működtethető-e még hitelesen.

Mindenesetre az elnök mindent megtesz azért, hogy felsrófolja a vita előtti feszültséget, és akárcsak egy pankrátor, üzenget is az ellenfelének. A hétvégén a Twitteren úgy fogalmazott: „Határozottan követelni fogok egy drogtesztet Álmos Joe Bidenen a kedd esti vita előtt vagy után. Természetesen én is vállalom, hogy teszteltetem magam. A vitákon nyújtott teljesítménye enyhén szólva FELEMÁS képet mutat. Csak a gyógyszerek okozhatnak ilyen eltéréseket.”

I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Naturally, I will agree to take one also. His Debate performances have been record setting UNEVEN, to put it mildly. Only drugs could have caused this discrepancy???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020