Lemondott az ausztráliai Victoria állam minisztere

Jenny Mikakos egészségügyi miniszter (Fotó: EPA/JAMES ROSS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) OUT

A koronavírus-járvány kezelésével összefüggő okból távozott hivatalából szombaton Victoria ausztrál szövetségi állam egészségügyi minisztere.

Jenny Mikakos azután nyújtotta be lemondását, hogy egy jelentés megállapította: részben a miniszter felelős azokért a hiányosságokért, amelyek miatt a külföldről hazatérő ausztrál állampolgárok ki tudták játszani az előírt kötelező karantént.

A karantén csoportos megsértése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a járvány másodszor is erőre kapott Victoria államban. Emiatt az állam székhelyén, Melbourne-ben és környékén augusztus 2-án szigorú kijárási korlátozásokat vezettek be, többek között szünetel az oktatás, és még az tíz fő alatti csoportosulás is tilos.

A délkeleti országrészben található szövetségi államban hetek óta vizsgálták, ki döntött arról, hogy a külföldről hazatérők számára karanténnak kialakított tengerparti szállodák felügyeletét a rendőrség helyett alulfizetett biztonsági őröket alkalmazó magáncégek lássák el. A vizsgálat végül nem találta meg kétséget kizáróan a felelős személyt.

A nagyjából 25 millió lakosú Ausztráliában eddig 870, a Covid-19 betegséggel összefüggő halálesetet regisztráltak, ebből 782-t Victoriában.