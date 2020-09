Késes támadás történt Párizsban a Charlie Hebdo közelében

Egy embert letartóztattak a párizsi Charlie Hebdo magazin egykori irodája közelében történt késelés kapcsán pénteken – írja a CBS News. A lap szerkesztőségét 2015-ben támadták meg az al-Kaidához tartozó terroristák.

A rendőrség közlése szerint ketten megsebesültek, de állapotuk nem életveszélyes. A támadót elfogták, más gyanúsítottat nem keresnek.

A helyszínen a rendőrség elit egységei kordonokat húztak fel a helyszínen.

