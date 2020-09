Fosztogatással és gyújtogatással üzentek a tüntetők: Breonna Taylor élete számít

Megosztás Tweet



A kentuckyi Louisville mellett több más amerikai városban is tiltakozó megmozdulások voltak a Breonna Taylor-ügy miatt csütörtökön.

Annak ellenére, hogy a kentuckyi Louisville polgármestere kijárási tilalmat rendelt el helyi idő szerint este kilenc órától, a városban csütörtökön este is folytatódtak a megmozdulások. Tüntetések voltak az északnyugati Washington államban fekvő Seattle városában, az oregoni Portlandben, a pennsylvaniai Philadelphiában, New Yorkban, a georgiai Atlantában és a szövetségi fővárosban, Washingtonban és Los Angelesben is.

Az erőszakba torkolló tüntetések szerdán délután törtek ki, miután Daniel Cameron, Kentucky főállamügyésze sajtókonferencián ismertette, hogy a márciusban, rendőri intézkedés közben Louisville-ben lelőtt 26 éves afroamerikai Breonna Taylor ellen eljáró három rendőr közül csak az egyikük, Brett Hankison ellen emelnek vádat, és nem is gyilkosság, hanem gondatlan veszélyeztetés miatt. A vádesküdtszék a bizonyítékok alapján úgy döntött: a rendőrök lövései indokoltak voltak, mert a Taylor lakásán házkutatásra megjelenő rendőrökre Taylor barátja rálőtt, az egyiküket meg is sebesítette, és ők önvédelemből viszonozták a tüzet. Hat lövést adtak le Taylorra, aki a helyszínen meghalt. Barátja, Kenneth Walker ellen gyilkossági kísérlet miatt emeltek vádat.

Tüntetők a kentuckyi Louisville-ben (Fotó: EPA/Mark Lyons)

Louisville-ben a tüntetők gyújtogattak és barikádokat emeltek, s még szerdán két rendőrt meglőttek. A feltételezett elkövetőt letartóztatták, csütörtökön vádat is emeltek ellene. A rendőrség közlése szerint eddig 127 embert vettek őrizetbe.

A The Wall Street Journal című lap helyszíni tudósítása szerint csütörtök éjjel a randalírozók ablakokat törtek be, fosztogattak. Robert Schroeder ügyvivő rendőrfőnök 16 helyszínen elkövetett fosztogatásról számolt be.

(Fotó: EPA/Mark Lyons)

Seattle-ben a tüntetők a rendőrség épületét vették körbe, és robbanószerkezetet dobtak a bejáratra. Üvegekkel és kövekkel támadtak neki a rendőröknek. Több rendőr megsebesült, 13 tüntetőt letartóztattak. Portlandben – ahol lényegében hónapok óta folyamatosak a megmozdulások – „Breonna Taylor élete számít!” feliratú táblákkal vonultak a tüntetők. Atlantában szintén rendőrőrsöt és rendőrautókat támadtak meg, többeket letartóztattak, miután a rendőrök többszöri felszólítása ellenére sem oszlott fel a randalírozó tömeg.