Trump nem nagy rajongója a választásra buzdító Meghan Markle-nek

Donald Trump amerikai elnök tegnapi sajtótájékoztatóján egy újságírói kérdésre, miszerint hogyan kommentálná azt, hogy a hercegi pár egy videóüzenetben Joe Biden melletti szavazásra buzdított, úgy válaszolt: nem nagy rajongója Meghan Markle-nek. Aztán sokat sejtetően hozzátette: „sok szerencsét kíván Harry hercegnek, mert szüksége lesz rá.”

"I wish a lot of luck to Harry because he's going to need it."

Donald Trump has taken a swipe at Meghan Markle after she and Prince Harry urged Americans to vote in the upcoming presidential election.

