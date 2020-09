Több migráns érkezhet, ha elfogadják az új uniós menekültügyi javaslatot

Akár több migráns is érkezhet, ha elfogadják az új uniós menekültügyi javaslatcsomagot – mondta Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója csütörtök reggel az M1-en.

A szakértő közölte, az a javaslat, miszerint kiszélesítenék az Európai Határ- és Parti Őrségének hatáskörét, azt is eredményezheti, hogy a szervezet akár felülbírálhatja az egyes tagállamok határvédelmi intézkedéseit.

Ezzel megvalósulhatna az a brüsszeli elképzelés, miszerint több migránsnak adnak menedékjogot – tette hozzá. Horváth József szerint nem életszerű az a javaslat sem, hogy öt nap alatt kell a belépni szándékozókat alaposan leellenőrizni, hiszen ha valakinek nincsenek dokumentumai, akkor ennyi idő alatt lehetetlen megállapítani a valódi személyazonosságát.

Kitért arra is, a javaslat miatt most újra nagy tömegben indulhatnak meg a migránsok Európa felé, hiszen egy-másfél évbe is beletelik mire elfogadhatják azt, márpedig egy ilyen „kvázi szigorítás” előtt valószínűleg sokan szeretnének az Európai Unióba érkezni.