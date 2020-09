Egy romániai ház padlója igazi könyvritkaságokat rejtett

Megosztás Tweet



A román rendőrség közlése szerint egy Neamţ megyei ingatlan területén találták meg az ellopott könyveket és kéziratokat. A lopott tárgyakat a padlózat alá, egy beépített üregben rejtették el.

Több műemléktárgyat, régi kéziratokat és könyveket találtak a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni igazgatóság (DIICOT) nyomozói egy Neamţ megyei lakásban.

A DIICOT arról tájékoztatott, hogy a házkutatás során 2,5 millió angol font értékű műemléktárgyakat találtak, többek közt Galileo Galilei és Isaac Newton munkáit, valamint Francisco Goya festményét.

A padló alatt, becsomagolva találtak rá a műemléktárgyakra (Fotó: Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság weboldala)

A műkincseket 2017-ben lopták el a Londonhoz tartozó Feltham településről. A nyomozó hatóságok tájékoztatása szerint az elkövetők jelenleg Nagy-Britannia területén vannak előzetes letartóztatásban.

Az akciót a Brookes közös nyomozási megállapodás alapján hajtották végre, amelyet 2017-ben kötöttek meg az Eurojust szintjén a romániai DIICOT, valamint a brit ügyészség és a londoni fővárosi rendőrség között.

Később a milánói ügyészség is bekapcsolódott a nyomozásba, amelyben brit, olasz és román rendőrök és ügyészek vettek részt.

A rendőrség azt is közölte, hogy a nyomozás keretében tavaly júniusban 28 házkutatást tartottak Iaşi, Neamţ, Suceava, Brassó és Bihar megyében, valamit Bukarestben. A bűnbanda ugyanis nem csak a könyveket és kéziratokat lopta el, hanem összesen 14 másik betörést is elkövetett cégeknél és raktárakban, Angliában és más európai országokban is.