Életpárti fordulat jöhet az USA-ban egy új legfelsőbb bíróval

Megosztás Tweet



Nem csoda, hogy az amerikai elnökválasztási kampány egyik első számú témájává vált a koronavírus kezelése mellett a legfelsőbb bíróság új tagjának a megválasztása. Hosszú időre meghatározhatja az Egyesült Államok működésének jogi kereteit az, hogy sikerül-e beiktatni még a novemberi elnökválasztás előtt Trump főbírójelöltjét. Két konzervatív női jelölt versenyez a múlt hét pénteken elhunyt feminista ikon, Ruth Bader Ginsburg helyéért.

Befutók

Könnyen lehet, hogy Donald Trump elnök arról a közel kétszáz főt tartalmazó listáról választja ki a Ruth Bader Ginsburg halála miatt megüresedő legfelsőbb bírói pozícióra a jelöltjét, amelyet alig két hete bővített ki további húsz fővel, és mutatott be a nyilvánosságnak.

A legfelsőbb bíróság washingtoni épületének kapuja előtt elhelyezett virágokkal emlékeztek Ruth Bader Ginsburg bíróra. Az amerikai legfelsőbb bíróság bírája 87 éves korában hunyt el (Forrás: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)

Az elnök a főbíró temetését követően, szombaton jelenti be, kit jelöl a megüresedett bírói székbe. Donald Trump a feminista élharcosként számontartott Ginsburg halálát követően egy észak-karolinai kampányrendezvényen kijelentette, hogy nőt jelöl a pozícióra. Ezzel nagyban szűkítette a lehetséges jelöltek halmazát.

I will be announcing my Supreme Court Nominee on Saturday, at the White House! Exact time TBA. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 22, 2020

A két legesélyesebb jelölt, Amy Coney Barrett és Barbara Lagoa egyaránt szövetségi fellebbviteli bíróként dolgozik. Hétfőn több médium is arról számolt be, hogy Trump már egyeztetett is az Ovális Irodában Amy Coney Barrett-tel, ami azt jelzi, hogy az elnök komolyan számol vele jelöltként. A 48 éves, New Orleans-i születésű Barrett eddigi ítélkezési gyakorlata világossá teszi, hogy a konzervatív republikánus világnézetet képviseli: a fegyvertartás védelmében, illetve a bevándorlással és az abortusszal szemben foglalt állást számos alkalommal.

Amy Coney Barrett (Forrás: Rachel Malehorn)

Barrett, aki a 2016-ban elhunyt konzervatív főbíró, Antonin Scalia hivatalában is dolgozott, egy 2013-as konferencián arról beszélt, hogy szerinte a jelenlegi körülmények között nincs lehetőség felülvizsgálni az abortuszt engedélyező Roe kontra Wade-ügyet a legfelsőbb bíróság szintjén.

A legfelsőbb bíróság összetétele 2013 óta sokat változott, Barrett kinevezésével pedig lehetőség nyílna arra, hogy fordulatot vegyen az 1973 óta érvényben lévő döntés, amely a nők önrendelkezését tartja elsődlegesnek a magzat védelmével szemben.

Lehetséges azonban, hogy Trump elnök a jelöléskor fél szemmel az elektori térképre is rátekint, és inkább Barbara Lagoát ajánlja a szenátus figyelmébe. Az 52 éves floridai szövetségi fellebbviteli bíró kubai felmenőkkel rendelkezik, ami fontos elem lehet a hagyományosan billegőnek számító, ám 29 elektori voks sorsáról döntő Florida latino szavazóinak megnyerésében.

Barbara Lagoa (Forrás: Twitter.com)

Bár az elnök Lagoával egyelőre nem találkozott a héten, de a hírek szerint csütörtökön Floridába utazik, pénteken pedig Miamiban vesz részt egy kampányeseményen. A Politico forrásai szerint Lagoa Trump legfőbb jelöltje, hiszen több szempontból is megfelel az elnöki igényeknek, ráadásul melyik demokrata szavazna le egy latinát?, teszi fel ironikusan a kérdést az egyik forrás.

Annyi bizonyos, hogy a két versengő jelölt mögött felsorakoztak a Republikánus Párt különböző érdekcsoportjai, meglátva a történelmi lehetőséget a sosem látott republikánus többség elérésében. Miközben Barrett egyértelműen abortuszellenes, és így a párton belüli keresztény csoportok egyik legfőbb favoritja, addig Lagoa álláspontja mérsékeltebbnek tűnik eddigi nyilatkozatai alapján, ítélkezési gyakorlata pedig kifejezetten kockázatkerülő.

Potential SCOTUS pick Barbara Lagoa on Roe v Wade (to questions from Feinstein) pic.twitter.com/lYnryEarWJ — Undercover Huber (@JohnWHuber) September 19, 2020



Szenátusi matematika

Érthető, hogy Donald Trump a választások előtt akarja betölteni a legfelsőbb bíróság üresen maradt székét, hiszen ha hivatalban is marad, akkor sem biztos, hogy biztosítani tudja a százfős szenátusban a szükséges többséget a jelöltje elfogadtatásához. Az elnökválasztással egyidőben, november 3-án a választók összesen 35 szenátusi helyről döntenek, amelynek eredményeként könnyen lehet, hogy a jelenlegi 53 főből álló szűk többség elolvad.

A szenátusi matematika azt mutatja, hogy Trump még éppen meg tudná szavaztatni a jelöltjét, annak ellenére is, hogy republikánus körökben sem váltott ki osztatlan tetszést az a szándék, hogy a választások közeledtével lassan „béna kacsává” váló elnök soron kívül akarja leendő jelöltje bizottsági meghallgatását és szenátusi elfogadtatását levezényelni. Két republikánus szenátor, Lisa Murkowski Alaskából és Susan Collins Maine-ből bejelentette, hogy nem támogatja a választások előtti jelölést. Utóbbi szenátor egyébként maga is megméreti magát államában a novemberben esedékes választásokon.

My statement on the Supreme Court vacancy: pic.twitter.com/jvYyDN5gG4 — Sen. Susan Collins (@SenatorCollins) September 19, 2020

Meglepő azonban, hogy Trump politikájának nagy ellenzője, a Barack Obamával szemben 2012-ben elindult Mitt Romney, Utah állam szenátora támogatja a választások előtti jelölést. Mindenesetre nélküle is biztosított lenne a republikánus többség, szavazategyenlőség esetén ugyanis az Egyesült Államok alelnöke, jelen esetben Mike Pence, aki egyben a szenátus elnöke is, dönthet. A republikánus többségről mindenesetre a többségi vezető, Mitch McConnell Kentuckyból biztosította az elnököt.

Az amerikai legfelsőbb bíróság kilenctagú, a megbízatás élethosszig tart, csak lemondással, visszavonulással, visszahívással lehet a testületből kikerülni, valamint ha valaki meghal. A jelenlegi nyolc tag között 5:3 arányban vannak a republikánus és a demokrata elnökök által kinevezett tagok. A legidősebb főbíró a 82 éves Stephen Breyer, akit még Bill Clinton elnök nevezett ki. A legrégebb óta a színes bőrű, hiperkonzervatív nézeteiről ismert, 72 éves Clarence Thomas főbíró tagja a testületnek: immáron közel 29 éve szolgálja a legfelsőbb bíróságot az idősebb Bush elnök kinevezésének köszönhetően.