Elérhetetlen lesz az USA-ban a WeChat – a TikTok novemberig haladékot kapott

Az Egyesült Államok kereskedelmi minisztere, Wilbur Ross bejelentette: vasárnaptól nem lehet letölteni a kínai tulajdonban álló WeChatet és a TikTokot az USA területén. A kínai Facebookként is emlegetett közösségi oldal, a WeChat elbúcsúzhat az amerikai felhasználóktól, és már vasárnaptól teljesen elérhetetlenné válik minden szolgáltatás, beleértve az átutalási funkciókat is az applikáción keresztül.

A TikTok ugyanakkor november 12-ig haladékot kapott, hogy a felmerült nemzetbiztonsági kockázatokat jelentő körülményeket megszüntesse. Ez azt sejteti, hogy a korábbi öszvér megoldás, vagyis a TikTok amerikai leányvállalatának nem teljes, hanem részleges értékesítése és az ügyféladatok megbízható partnernek, vagyis az amerikai Oracle-nak való kiszervezése működhet, és megkaphatja Trump elnöktől a jóváhagyást.

A kereskedelmi minisztérium pénteki közleménye szerint a Kínai Kommunista Párt világossá tette, hogy ezekkel az alkalmazásokkal befolyásolni akarja az Egyesült Államok nemzetbiztonságát, külpolitikáját és gazdaságát is. Az érintett alkalmazások funkcióinak jelentős csökkentésével, illetve a hozzáférés lehetőségének kiküszöbölésével a szövetségi kormány a felhasználókat védi – teszi hozzá a közlemény.

Today’s actions prove once again that President @realDonaldTrump will do everything in his power to guarantee our national security and protect Americans from the threats of the Chinese Communist Party. https://t.co/xGLqRVwhao

— Sec. Wilbur Ross (@SecretaryRoss) September 18, 2020