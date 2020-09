Nem dutyidili: akár drónokkal is szökhetnek a rabok a börtönökből

Megosztás Tweet



Egyre kifinomultabb szökési módszerektől tart az amerikai igazságügyi minisztérium egy jelentés szerint.

Elbír egy embert?

Az Egyesült Államok igazságügyi minisztériumának legújabb jelentése szerint a szövetségi börtönőrök attól tartanak, hogy hamarosan olyan drónok jelenhetnek meg, amelyek képesek lesznek rabokat átemelni a börtönfalakon – adta hírül a The Verge.

A jelentés elsősorban azt vizsgálja, hogyan tudja a szövetségi büntetés-végrehajtás intézményrendszere csökkenteni a drónok általi fenyegetéseket. A jelentésben idézett tisztviselők szerint a legnagyobb problémát a drónok igénybevételével kapcsolatos bürokratikus teendők jelentik, amelyek nagyban akadályozzák, hogy a börtönök hatékonyan alkalmazzanak úgynevezett ellen drónokat a rabokat segítő drónokkal szemben.

„Megállapítottuk, hogy a börtönügyi szövetségi iroda jelentős és egyre növekvő kihívással néz szembe, amikor a létesítményeit védi a drónfenyegetésekkel szemben” – állítják a jelentés szerzői.

A drónokat eddig arra használták, hogy csempészárut szállítsanak a fogvatartottaknak, de már arra is használhatók, hogy felmérjék az adott intézményeket, szökési kísérleteket segítsenek elő vagy éppen robbanóanyagokat szállítsanak



– mutat rá a jelentés.

A drónok csempészetre való felhasználása egyre gyakoribb: 2018-ban 23 esetet, 2019-ben pedig 57 esetet jelentettek a szövetségi börtönökből, de vélhetően ennél jóval több alkalommal vettek igénybe drónokat a rabok. A jelentés ismertet egy esetet is a drónokkal történő csempészetre, amely során húsz darab mobiltelefont, huszonhárom fiolányi kábítószert, többtucatnyi fecskendőt, dohányt és más csempészárut foglaltak le egyetlen drónnal szállított csomag kapcsán.

Terroristák támadásától is tartanak

A szövetségi börtönökben azonban egyre inkább attól tartanak, hogy kereskedelmi célokra használt drónokat szerelhetnek fel robbanóanyaggal, amelyekkel akár terroristák is megtámadhatják őket. Sőt, azt is lehetségesnek tartják, hogy a jövőben olyan drónok is lesznek, amelyek képesek lesznek egy-egy rab megszöktetésére úgy, hogy egész egyszerűen a levegőbe emelik őt.

Figyelembe véve az iparágat és szem előtt tartva az eddigi, drónnal összefüggésben jelentett börtönbéli eseteket, a drónok általi fenyegetés a szövetségi börtönrendszer létesítményeire nézve növekedni fog, ahogyan a dróntechnológia is tovább fejlődik.



– írta a minisztériumi jelentés.

Bár elsőre sci-finek tűnhet az ötlet, hogy embereket emeljen magasba egy drón, egyáltalán nem lehetetlen: a The Verge emlékeztet rá, hogy bizonyos drónok már képesek erre, és több lelkes drónépítő már elkészítette a saját modelljét is, amely pontosan erre képes (amint ez ezen a horgászt magasba emelő drón esetében is látható). Igaz, drága mulatság egy ilyen képességgel rendelkező drón megalkotása, ráadásul rendkívül hangos is lehet, ami nem feltétlenül támogatja a börtönben szőtt szökési terveket.

Az igazságügyi minisztérium mindenesetre megteszi a szükséges lépéseket, és a börtönügyi szövetségi irodával együttműködve tovább dolgozik a megfelelő drónellenes kapacitások kiépítésén. A szövetségi iroda idén februárban 5,2 millió dollárt kapott a szövetségi kormánytól arra, hogy drónok azonosítására és elhárítására alkalmas rendszereket építsen ki. Igaz, a jelentés is eléggé szkeptikus a drónok elhárítását célzó technológiákkal kapcsolatban, mivel a szállítók többsége olyan képességekkel rendelkezik csak, amelyek csupán egy zárt és zavartalan rendszerben működtethetők, vagyis olyan börtönök környezetében, amelyek addig ismeretlen drónok támadására készül, aligha.

A címlapfotó illusztráció.