A szenátusba idézték az Obama-kormányzat volt tisztségviselőit

Az amerikai szenátus belbiztonsági bizottsága büntetés terhe mellett beidézte meghallgatásra az előző, Barack Obama elnök vezette kormányzat volt tisztségviselőit az annak idején Oroszországgal kapcsolatban megindított vizsgálatok ügyében – jelentette a Fox televízió azt követően, hogy a szenátusi bizottság meghozta a döntést.

A bizottság John Brennant, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) egykori igazgatóját, James Clappert, az amerikai hírszerző szervezeteket összefogó Országos Hírszerzési Igazgatóság ((DNI) volt vezetőjét és James Comeyt, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) volt igazgatóját kívánja meghallgatni annak ügyében, hogy miért, mire alapozva és hogyan kezdődött meg annak idején a vizsgálat a Donald Trump jelenlegi elnök 2016-os választási kampányának munkatársai és oroszok közötti esetleges összejátszás ügyében.

A szövetségi igazságügyi minisztérium 2019 tavasza óta feltáró munkát folytat a Robert Mueller különleges ügyész vezette vizsgálóbizottság tevékenységének ügyében. Ez a bizottság vizsgálta Oroszország beavatkozását a 2016-os amerikai elnökválasztási folyamatba és a Trump-kampány munkatársainak oroszokkal folytatott – feltételezett – összejátszását. A minisztériumi vizsgálatokat John Durham ügyész vezeti. Vizsgálatának teljes eredményét még nem hozták nyilvánosságra, csak részletek szivárogtak ki a sajtóban, a többi között arról, hogy az Obama-kormányzat vélhetően lehallgattatta Trump-kampányát 2016-ban. William Barr igazságügyi miniszter még májusban a CBS televíziónak adott interjújában erről azt mondta:

„példátlan, hogy a külső hírszerzés és a belső elhárítás szervezeteit egy amerikai politikai kampány ellen használják fel”.

Ron Johnson, a szenátus belbiztonsági bizottságának republikánus vezetője nemcsak a CIA, az NDI és az FBI volt vezetőinek kötelező meghallgatásáról küldte ki az értesítéseket, hanem dokumentumokat is bekért. Meghallgatásra rendelte be Sidney Blumenthalt, a Clinton Alapítvány volt munkatársát, Denis McDonought-t, Barack Obama volt elnök egykori kabinetfőnökét, Samantha Powellt, az Obama-kormányzat volt ENSZ-nagykövetét, valamint az FBI néhány korábbi munkatársát is.

A meghallgatáson – a Fox televízió információi szerint – nemcsak arra lesznek kíváncsiak a szenátorok, hogy a Mueller-vizsgálat alapjául szolgáló feltételezések hogyan és kinek a közreműködésével születtek meg. Vizsgálni fogják azt a nemrégiben napvilágra került tényt is, miszerint a Mueller-vizsgálat telefonbeszélgetéseinek és elektronikus leveleinek egy részét a vizsgálat lezárulta után törölték. Lindsey Graham republikánus szenátor például úgy nyilatkozott egy interjúban, hogy