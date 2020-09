Zelenszkij: Bekövetkezhet egy „Majdan”

Megosztás Tweet



Elképzelhető Fehéroroszországban is egy az ukrajnaihoz hasonló nagy, Nyugat-barát tiltakozás kialakulása – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Wiener Zeitung című osztrák lapnak keddi ausztriai hivatalos látogatása előtt.

„Amennyiben az állam vonakodik párbeszédet folytatni a néppel, úgy Fehéroroszország könnyen belefuthat egy a Majdanhoz hasonló (helyzetbe)” – vélekedett Zelenszkij a Wiener Zeitung keddi számában megjelenő interjúban, a kijevi Függetlenség terén 2013-14-ben lezajlott, Ukrajnában hatalomváltáshoz vezető tüntetéssorozatra utalva.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a fehérorosz eseményeket követve egyelőre nem lát egyetlen olyan jelképes erejű vezető személyiséget sem, akivel az emberek azonosulni tudnának. „Mindenesetre fontos, hogy a fehéroroszok maguk dönthessenek a jövőjükről. Egyetlen országnak sem szabad más országok belügyeibe beavatkoznia” – mondta.

Arra a kérdésre, hogy Fehéroroszország a jelenlegi helyzetben továbbra is betölthet-e közvetítő szerepet a kelet-ukrajnai konfliktus rendezése ügyében Kijev és Moszkva között, Zelenszkij elismerte, hogy ezt egyelőre nem tudja.

„Azt hiszem ésszerű lenne kivárni, hogy újra stabilizálódjon a helyzet Fehéroroszországban. A minszki tárgyalásokat a koronavírus-járvány idején is folytattuk online keretek között, és a háromoldalú (Kijev, Moszkva és az EBESZ képviselőiből álló) összekötő csoport is tart távtalálkozókat, ami helyes” – mondta Zelenszkij.

Ausztria és Ukrajna viszonyát Zelenszkij szavai szerint nem homályosította el az az epizód, amikor Karin Kneissl szabadságpárti (FPÖ) volt külügyminiszter 2018-ban az esküvőjére is meghívta a Bécsbe látogató Vlagyimir Putyin orosz elnököt. „Azt az ügyet az esküvővel már el is felejtettem” – mondta az ukrán elnök az interjúban. „Ausztria és Ukrajna mélyreható kapcsolatokat ápol egymással, s ez az ügy csak egy apró epizód volt, amely semmilyen negatív hatást nem gyakorolt viszonyukra. Háborúban állunk Kelet-Ukrajnában, és Ausztria támogatja Ukrajna területi integritásának megőrzését” – hangsúlyozta Zelenszkij, azt is felemlegetve, hogy ő maga korábban is találkozott már Sebastian Kurz néppárti (ÖVP) osztrák kancellárral, akivel jó a kapcsolata.

A címlapfotó illusztráció.