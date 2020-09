Ötéves késéssel avattak fel egy metrót Bukarestben

Megosztás Tweet



Az építkezés 2012-ben kezdődött, azzal az óriásplakátokon is hirdetett ígérettel, hogy „3 év múlva itt lesz az ön metrómegállója”.

Klaus Iohannis román államfő és Ludovic Orban miniszterelnök felavatta kedden a bukaresti ötös metró ötéves késéssel elkészült első hétkilométeres szakaszát, amely a dél-nyugati Drumul Taberei lakónegyedet köti össze a belvárossal.

Az új metróvonalon tíz megálló és egy kocsiszín készült el, és az Eroilor állomásnál csatlakozik a bukaresti metró immár 78 kilométeres és 63 megállót magába foglaló hálózatához. Az ötös metró (M5) építését később az Universitatii (Egyetem-tér) felé folytatnák, hogy további 15 megálló építése nyomán kelet-nyugat irányban kettészelje Bukarestet, és a város keleti felén található Pantelimon városrészt is bekösse a hálózatba.

Mivel az új vonal kiszolgálására szánt 13 új vonat beszerzési eljárása nem fejeződött be, egyelőre a meglévő járműparkból állítottak forgalomba hat vonatot. A két külvárosi végállomással rendelkező M5-ös metróvonal közös szakaszán ezért kezdetben csúcsidőben is csak hatpercenként fognak közlekedni a vonatok, de a jelző- és biztonsági berendezés elvileg lehetővé teszi, hogy a vonatok másfél percenként fussanak be a megállókba.

Klaus Iohannis államfő a Nemzeti Liberális Párt (PNL) csaknem egy éve hivatalba lépett kisebbségi kormányának tulajdonította, hogy a „halogatás legendájává” vált új metróvonalat sikerült megnyitni a forgalom előtt. Felhívta a figyelmet, hogy a beruházás jelentős részét uniós támogatásból finanszírozták és Romániának még sok európai forrás áll rendelkezésére, hogy felgyorsítsa az infrastruktúra-fejlesztést.

Az M5 avatásán a repülőtérrel kapcsolatot teremtő hatos metróvonal tervezésének és kivitelezésnek megkezdését jövő évre ígérte a közlekedési miniszter.

Románia eddigi legdrágább – 3,4 milliárd lejes (250 milliárd forint) költségvetésű – városi infrastruktúra-beruházása az első olyan befejezett metróvonal, amelynek az építését nem a kommunizmus idején kezdték meg.

Az első versenytárgyalás kiírása óta (2008) 12 év telt el, az építkezés pedig 2012-ben kezdődött, azzal az óriásplakátokon is hirdetett ígérettel, hogy „3 év múlva itt lesz az ön metrómegállója”.

A finanszírozási és váratlan műszaki problémák miatt elhúzódó építkezés hosszú évekre örökös közlekedési dugót okozó építőteleppé tette a mintegy negyedmilliós városrész legfontosabb útvonalát,

a metróépítési hirdetmények pedig a lakók gúnyolódásának céltábláivá váltak: a hármas számot egyesek 8-ra, mások 30-ra, sőt 300-ra írták át.

Romániában szeptember 27-én önkormányzati, december 6-án pedig parlamenti választásokat rendeznek.