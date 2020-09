Kezdődhet a pontgyűjtés: szigorú, de teljesíthető feltételeket szab Nagy Britannia

Megosztás Tweet



A hivatalos adatok szerint egy év alatt több százezer illegális bevándorló jutott el a szigetországba. 2019 márciusa és 2020 márciusa között 437 000 illegális migráns érkezett az Egyesült Királyságba az Európai Unión kívüli országokból. És bár 121 000-en el is hagyták az országot, egy év alatt így is 316 000-rel nőtt a létszámuk. Beszámolók szerint 1975 óta ez a legmagasabb szám.

London (Fotó: EPA)

Nem csak az illegális bevándorlás miatt nő a lakosság száma az országban. Ugyanabban az időszakban 715 000 ember költözött Nagy-Britanniába legálisan a világ minden tájáról, de a többségük Európa országaiból érkezett. Ez idő alatt nagyjából 403 000-en távoztak. Így az országban lévő legális bevándorlók száma körülbelül 313 000-rel nőtt egyetlen év alatt.

A brit miniszterelnök már tavaly jelezte, hogy

szeretnék korlátok közé szorítani a bevándorlást 2021-től.

Az Egyesült Királyság hármas migrációs nyomás alatt van. A volt gyarmatokról folyamatosan érkeznek kettős állampolgárok, most Hongkongnak ajánlották fel más angolszász országok mellett, hogy befogadják a brit–hongkongi kettős állampolgárokat. Vannak az európai uniós munkavállalók, akik az év végéig még a korábbi feltételek szerint mehetnek a szigetre, illetve illegális migránsok is vannak, akik Franciaországból növekvő számban, hetente akár százas nagyságrendben is megpróbálnak átkelni a csatornán – mondta Kiszelly Zoltán politológus az M1 Unió27 című műsorában.



A brit kormány egy pontrendszert vezetne be január 1-jétől. Ha valaki az országban akar élni, akkor 70 pontot kellene összegyűjtenie. Pont járna például, ha van állásajánlata a jelentkezőnek, beszél angolul, van a munkavállaláshoz szükséges végzettsége, az adott cégtől kapott fizetési ajánlata pedig meghaladja az évi 22 ezer fontot, nagyjából 8,8 millió forintot.

Magasan képzett emberekre lenne szüksége Nagy-Britanniának, viszont nem ilyenek jönnek,

hanem sokszor írástudatlanok, képzettség nélküli emberek tömegei Afrikából és Ázsiából. Ez pedig óriási terhet jelentene a brit ellátórendszernek, ezért átalakítják a bevándorlási rendszerüket – magyarázta Tóth Norbert a Migrációkutató Intézet vezető kutatója.

Valószínűleg az ausztrál pontrendszerhez hasonló szisztémát fognak majd bevezetni, ami azt jelenteni, hogy meg fogják nézni évről évre, hogy milyen ágazatokban van szükség munkaerőre. Valószínűleg csak a felsőoktatási intézményekben végzett, magasan kvalifikált, vagy magasan kvalifikált szakmunkásokat fogják bevezetni – részletezte.

Külön pontot kaphatna az a bevándorló, aki hiányszakmában akar elhelyezkedni,

mint például a betegápolás, vagy a mérnöki munka. Az egészségügyi dolgozók speciális vízumot is kapnának a jövőben.

A kormány alapvetően az alacsony végzettségű, vagy képzettség nélkül érkezőket akarja kiszűrni. A szakértő szerint a nagyszámú, képzettség nélkül érkezők komoly közvetett károkat okoznak.

Kiszelly úgy fogalmazott, a muszlim hátterű bevándorlók, mint Európa kontinentális részén, nem nagyon tesznek hozzá a gazdasághoz, alacsony hozzáadott értékű munkákat tudnak csak végezni. A többiek a nagyvárosokban leverik a fizetéseket, és az egekbe hajtják fel a lakbéreket.

A Migration Watch nevű szervezet azt javasolta a Johnson vezette kormánynak, hogy olyan pontrendszert vezessenek be, mint amilyet Ausztrália alkalmaz.

Ennek az volna a lényege, hogy elsősorban egyénenként vizsgálják a betelepülni, illetve migrálni kívánó személyeket, és olyan szempontrendszer szerint értékelnék, hogy érdemes-e megfontolni, hogy engedjék-e, vagy sem. Boris Johnson megpróbál valami intézkedéscsomagot elfogadni, ugyanakkor korábban is már a parlamentben, ami nem volt egyszerű folyamat, hiába rendelkezik most többséggel. A Konzervatív Párt sem mindig egyértelműen egységes ebben a kérdésben – magyarázta Palócz André a Századvég elemzője.

Az ausztrál pontrendszerrel a bevándorlásellenes Brexit Párt vezetője, Nigel Farage sem ért egyet,

abból ugyanis hiányzik a bevándorlók számának felső korlátja, vagyis elvileg számolatlanul érkezhetnek a munkavállalók.

A kormány nemcsak a pontrendszerrel szűrné az érkezőket. Új határellenőrzési rendszert építenek ki idén év végére. Új határátkelőket alakítanak ki és megemelik a határrendészet létszámát a növekvő feladatok zökkenőmentes ellátásához.

