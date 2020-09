Fejbe lőttek két Los Angeles-i seriffhelyettest, tüntetők akadályozzák kórházi ellátásukat

Nagy erőkkel keresi a rendőrség azt az elkövetőt, aki két járőröző megyei seriffhelyettest lőtt fejbe autójukban – írja a FoxNews. A támadásra szombat este Los Angelesben, Compton metróállomás közelében került sor.

A 24 éves férfi és a 31 éves nő állapota kritikus. A támadás után azonnal kórházba szállították őket, több műtéten is átestek, az orvosok jelenleg is az életükért küzdenek. Mindkét áldozat alig egy éve tette le az esküt. A megtámadott seriffhelyettes asszony egy hatéves kisfiú édesanyja.

Az elkövető még mindig szabadlábon van. Donald Trump amerikai elnök Twitter-posztjában állatiasnak nevezte a támadókat. Kijelentette: ha megtámadottak meghalnak, „gyors halálos ítéletet” kell hozni – szerinte „ez az egyetlen módja, hogy ezt megállítsuk!”

Alex Villanueva seriff szerint – bár a hatóságoknak nincsenek részletes leírása a gyanúsítottról –, az egyik áldozat a lövöldözőt „sötét bőrű férfiként” írta le. A seriff felhívta a figyelmet arra, hogy nap mint nap veszélyekkel kell megküzdeniük az utcán.

Hozzátette, ez az eset is azt a tendenciát követi, hogy Amerikában előzmények nélkül is tüzet nyitnak a rendfenntartókra.

Az FBI felajánlotta segítségét az elkövető minél előbbi elfogásához. Szolidaritását fejezte ki a helyi rendőrség is.

We stand with our brothers and sisters at the @LASDHQ tonight. The thoughts and prayers of the men and women of the LAPD, are with the two deputies that were ambushed while sitting in their vehicle earlier this evening. https://t.co/zW4MKi6j6v

— LAPD HQ (@LAPDHQ) September 13, 2020