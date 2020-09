Könnygázt vetettek be a tüntető migránsok ellen Leszboszon

Megosztás Tweet



Könnygázt vetett be a rendőrség szombaton a szigetet elhagyni akaró migránsok ellen Leszboszon, ahol eközben megkezdték a leégett Moria tábort felváltó menekültszállások építését.

Helyszíni beszámolók szerint több száz ember indult meg Mitilíni kikötője felé, az úton a rendőrség torlaszokat állított fel. A migránsok a rendőröket kövekkel dobálták meg.

A görög kormány pénteken erősítette meg a leszboszi rendőrséget, miután a napokban fokozódott a feszültség a móriai regisztrációs központ leégése miatt.

A tábor megsemmisülése óta zűrzavar uralkodik a szigeten, az eddig a túlzsúfolt központban élő több mint 12 ezer, zömében afrikai és afgán migráns több napja alszik a szabad ég alatt.

A rendőrség megerősítésének másik oka a feldühödött helyiek tiltakozása, akik közül sokan jelezték: a tábor leégése után nem akarnak több migránst látni a szigeten.

Aggodalomra ad okot az is, hogy legalább 35 táborlakónak pozitív lett a koronavírus-tesztje. A helyiek attól tartanak, hogy elszabadulhat a vírus a szigeten, orvosok pedig arra hívták fel a figyelmet, hogy a tábor leégése óta az egykori lakók még a korábbinál is rosszabb higiéniai körülmények közé kerültek, kiemelve, hogy sokuk napok óta nem jutott vízhez sem.

A tűzvészt követően több kormány is jelezte, hogy befogad menedékkérőket, köztük gyerekeket is. Eközben a görög hatóságok új táborok építését rendelték el, ám a szigeten rekedt migránsok azt követelik, engedjék el őket Leszboszról. Beszámolók szerint tüntetések alakultak ki a táborhelyek kialakítására érkezett munkagépek mellett is.

A görög bevándorlási és menekültügyi minisztérium szóvivője, Alekszandrosz Ravagasz újságíróknak azt mondta, szombaton megkezdték az építkezéseket.

