Fegyverrel kergette ki egy házaspár az erőszakos tüntetőket a kertjéből

Törvénytelen fegyverhasználatért letartóztatták Mark és Patricia McCloskey St. Louis-i ügyvéd házaspárt, akik

A letartóztatást a demokrata helyi ügyész, Kimberly Gardner rendelte el, aki szerint a házaspár azáltal, hogy gyakorolta önvédelmi jogát, azt kockáztatta, hogy erőszakossá válik a tüntetés. Gardner több mint 67 ezer dollárt kapott a Soros Györgyhöz köthető Safety and Justice nevű politikai akcióbizottságtól.

Missouri állam republikánus kormányzója, Mike Parson már közölte, hogy bírósági elmarasztalás esetén kegyelmet fog adni.

Még június 28-án a radikális baloldali Black Lives Matter (BLM) több száz aktivistája betört Mark és Patricia McCloskey St. Louis-i ügyvédpár otthonának kertjébe, ahol hangosan fenyegették a tulajdonosokat, akik erre válaszul fegyverrel próbálták megvédeni magukat a szélsőségesektől.

A fegyverek láttán a radikális baloldaliak elhagyták a magánterületet. Az esetről készült felvételek óriási nyilvánosságot kaptak,

St. Louis demokrata kerületi ügyésze, Kimberly Gardner a radikális baloldal mellé állt, és még július 2-án nyomozást rendelt el a házaspár ellen.

Mindketten önvédelemre hivatkoztak, amikor fegyverekkel a kezükben kimentek a lakásuk elé, de lövéseket egyáltalán nem adtak le, a tüntetők pedig hamar elmentek onnan.

– mondták el a Fox Newsnak a tisztviselők. A tüntetőkre 500 dollár bírság és akár 90 nap börtön is várhat.

Ohun Ashe a Black Lives Matter aktivistája Twitter oldalán tette közzé, hogy idézést kapott. Véleményét nem titkolta,

I was just sent a summons to appear in court for “trespassing on private property” on Portland Pl aka the street Patricia and Mark McCloskey live on. I had a gun waved in my face by them but trespassing is what matters?

— Ohun Ashe 🌻🌼🌞 (@Ohun_Ashe) September 4, 2020