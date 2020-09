Meggyilkolta a brazil kormány etnikai szakértőjét egy őserdei törzs

Az 56 éves férfi a kormány Funai nevű, őslakosok ügyeivel foglalkozó hivatalánál dolgozott, és a korábban háborítatlanul élő törzsek megvédelmezésére szervezett rezervátumokat – olvasható a BBC oldalán.

Rieli Franciscato, a 56-year-old coordinator of the Brazilian National Indian Foundation (Funai), died after being hit in the chest by an arrow, shot by isolated indigenous people in Seringueiras, Rondônia state. pic.twitter.com/NvBeyFd4Yz

— The Brazilian Report (@BrazilianReport) September 10, 2020