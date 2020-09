Hamarosan elkészül az unió menekültügyi reformterve

Megosztás Tweet



Szeptember végére elkészül az Európai Bizottság új javaslata az Európai Unió menekültügyi rendszerének reformjáról – jelentette be az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét ellátó Németország belügyminisztere pénteken Berlinben.

Horst Seehofer elmondta, hogy az Európai Bizottság szeptember 30-án mutatja be javaslatát a menekültügy körüli kérdések „közös megoldására”. A német soros elnökség addig is tovább dolgozik a legsürgetőbb problémákon, amelyekkel nemcsak Görögország, hanem Málta, Ciprus, Olaszország és Spanyolország is küzd.

A görögországi Leszbosz szigetén a Moria nevű tábor leégése miatt hajléktalanná vált menedékkérők ügyéről elmondta, hogy első válságkezelő lépésként tíz EU-tagország összefogásával áttelepítik a szigeten rekedt felnőtt kísérő nélküli kiskorú menedékkérőket.

A 400 fős csoport legnagyobb részét - egyaránt 100-150 kiskorút - Németország és Franciaország fogadja be – mondta a német miniszter, hozzátéve, hogy más tagállamokkal is tárgyalnak még a részvételről.